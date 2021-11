„Hallo liebe Zuschauer, schön, dass ihr wieder da seid. Unser allseits geliebter Gesundheitsminister Spahn fordert jetzt 2G+ für öffentliche Events. Aha, 2G+, ja was ist denn das jetzt schon wieder? Kaum habe ich begriffen, was 3G ist, muss ich schon wieder neu lernen. Also bei 3G durften die Geimpften und die Genesenen ohne Test irgendwo rein und die Ungeimpften nur mit Test. Bei 2G+ dürfen jetzt nur noch die Geimpften und die Genesenen rein, allerdings nur mit Test. Die Ungeimpften dürfen gar nicht rein, auch wenn sie einen Test haben. Denn Strafe muss sein – wollen sie sich doch nicht impfen lassen. Da bringt es gar nichts, wenn du als Ungeimpfter einen negativen Test hast. Also ich will ja nicht unhöflich erscheinen, aber logisch klingt das nicht…“ (Fortsetzung im Video von „HallMack, dem Gorilla aus der Pfalz“. Wer seine neuesten Satire-Clips nicht verpassen will, sollte HallMacks Youtube– und Telegram-Kanal abonnieren)