„Hallo liebe Zuschauer und herzlich Willkommen zu den Kurznachrichten 16/11. […] Jetzt eine Nachricht an alle Schweine und an meine Zuschauer: Die Schweinepest erreicht erstmals Mecklenburg-Vorpommern. Aber, macht euch keine Sorgen, die Regierung ist schon am Ball. Die hat jetzt erstmal ein Lockdown für alle ungeimpften Schweine ausgesprochen. Die dürfen jetzt nur noch in den supermarkt und in die Apotheke. Ja, sogar Metzgereien sind tabu…“ (Fortsetzung im Video von „HallMack, dem Gorilla aus der Pfalz“. Wer seine neuesten Satire-Clips nicht verpassen will, sollte HallMacks Youtube– und Telegram-Kanal abonnieren)