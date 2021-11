„Hallo liebe Zuschauer, schön, dass ihr wieder da seid. Na Gott sei dank, jetzt hat sich doch endlich mal jemand angesteckt mit Corona, der nicht geimpft ist. Ja, und prominent ist die Person auch noch. Also sozusagen ein Volltreffer. Die Alice Weidel von der AfD hat es erwischt – die bekennende Impfverweigerin. Das geschieht ihr jetzt aber auch wirklich recht. Wenn man es mal so sieht, war es jetzt wirklich mal an der Zeit, dass mal ein Ungeimpfter als Corona-Infizierter durch die Presse geht…“ (Fortsetzung im Video von „HallMack, dem Gorilla aus der Pfalz“. Wer seine neuesten Satire-Clips nicht verpassen will, sollte HallMacks Youtube– und Telegram-Kanal abonnieren)