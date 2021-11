„Hallo liebe Zuschauer, schön dass ihr wieder da seid. Der österreichische Verfassungsjurist Heinz Mayer fordert Zwangsisolierung für Ungeimpfte. Wie soll man sich das jetzt vorstellen? Kriegen die Ungeimpften dann Fußfesseln oder sehen wir uns dann alle in Isolierungslagern wieder? Also was in Österreich da zur Zeit abgeht, könnte einem echt Angst machen. Aber gut, bei uns ist es ja auch nicht besser. Die Stimmen nach einer Impfpflicht werden immer lauter und immer unverschämter…“ (Fortsetzung im Video von „HallMack, dem Gorilla aus der Pfalz“. Wer seine neuesten Satire-Clips nicht verpassen will, sollte HallMacks Youtube– und Telegram-Kanal abonnieren)