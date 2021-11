Von MANFRED W. BLACK | Die Hamburger AfD hat am Sonntag den bisherigen Vorsitzenden der Partei, den ehemaligen Innensenator der Hansestadt, Dirk Nockemann, in seinem Amt bestätigt.

Nicole Jordan, die mehrfach als führende Kritikerin der bisherigen Vorstandsmehrheit aufgetreten ist, schaffte es nicht, Schatzmeisterin des Landesverbandes zu werden. Auch scheiterte die „Gruppe Jordan“ mit ihrem Antrag, künftig stärker zwischen Partei-Amt und parlamentarischem Mandat zu trennen und einen schärferen politischen Kurs zu steuern.

Gegen „hysterischen Klima-Wahn“

Auf einen groben Klotz gehöre ein grober Keil, rief Nockemann auf dem Parteitag. Damit meinte er die politischen Gegner in den anderen Parteien – und die Klima-Aktivisten hierzulande. Sie verbreiten aus seiner Sicht einen „hysterischen Klima-Wahn“.

Auch in Bezug auf die schwelenden innerparteilichen Auseinandersetzungen nahm Nockemann kein Blatt vor den Mund. Er rechnete scharf mit seinen innerparteilichen Kritikern ab – allen voran mit der AfD-Bezirkspolitikerin Nicole Jordan. Sie hatte als Schatzmeisterin in den neuen Landesvorstand kommen wollen, scheiterte aber in einer Kampf-Abstimmung gegen Peggy Heitmann.

Klare Mehrheitsverhältnisse

Die Mehrheitsverhältnisse auf dem Parteitag waren von Anfang an klar. Zwei Anträge von innerparteilichen Oppositionellen, in Zukunft für eine klarere Trennung von „Amt und Mandat“ Sorge zu tragen, wurden durch eine Mehrheitsentscheidung erst gar nicht auf die Tagesordnung gesetzt. Diese Anträge beinhalteten teils persönliche Vorwürfe insbesondere gegenüber Wolf und Walczak.

Besonders Krzysztof­ Walczak – er ist Bürgerschaftsabgeordneter und Parlamentarischer Geschäftsführer seiner Fraktion – war von den Antragstellern auch deswegen kritisiert worden, weil er – zusätzlich zu seiner Arbeit im Hamburger Landesparlament und seiner Funktion als stellvertretender Vorsitzender der Partei in der Hansestadt – gleichzeitig als Assistent für einen Bundestagsabgeordneten sowie einen NRW-Landtagsabgeordneten arbeitet.

Seit 2017 Landesvorsitzender

Schließlich wählten die Parteimitglieder am Sonntagnachmittag den 63-jährigen Nockemann, der auch Fraktionsvorsitzender der AfD in der Hamburger Bürgerschaft ist, in Wandsbek-Dulsberg mit 78 Prozent der abgegebenen Stimmen erneut zum Landeschef der Partei.

84 der 108 stimmberechtigten anwesenden Mitglieder stimmten – bei einer Enthaltung – für Nockemann, 21 gegen ihn. Zwei Stimmen waren ungültig. Einen Gegenkandidaten hatte es nicht gegeben. Als stellvertretende Vorsitzende wurden die Bürgerschaftsabgeordneten Alexander Wolf und Krzysztof­ Walczak sowie Joachim Körner bestätigt.

Nockemann führt den Hamburger Landesverband seit dem Herbst 2017 und gilt innerhalb der AfD als eher gemäßigter Politiker. Seit vergangenem März ist er zudem alleiniger Vorsitzender der AfD-Bürgerschaftsfraktion; zuvor hatte er sich dieses Führungsamt mit dem Rechtsanwalt Alexander Wolf geteilt.

„Vernünftige, sachgerechte Politik“

Nockemann erklärte zum AfD-Parteitag in einem NDR-Fernsehinterview, er wolle weiterhin eine „vernünftige, sachgerechte Politik“ verfolgen. Einer Pressemitteilung der AfD zufolge sagte Nockemann zur zukünftigen Parteipolitik, der Staat sei „für unsere Bürger da und hat sie nicht in den Würgegriff zu nehmen“.

Es müssten „endlich die Außengrenzen kontrolliert werden – und nicht die rechtschaffenen Bürger beim Alsterspaziergang mit Corona-Kontrollen überzogen werden“.

Der Hamburger Parteitag, der in der Beruflichen Schule für Kommunikation und Medien stattgefunden hat, wurde von größeren Polizeieinheiten gesichert. Gravierende Angriffe der linksextremistischen Antifa auf die AfD, die sonst bei AfD-Veranstaltungen auch in Hamburg an der Tagesordnung sind, blieben dieses Mal offenbar aus.