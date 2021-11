Von MICHAEL STÜRZENBERGER | Islamistenjäger Irfan Peci hat für seinen vierten Islam-Wochenrückblick wieder aufschlussreiche Ereignisse aus dem In- und Ausland herausgesucht. So vollziehe sich die schleichende Islamisierung in Deutschland unter tatkräftiger Mitwirkung der öffentlich-rechtlichen Medien. Beispielsweise hat das ZDF-Magazin „wiso“ einen Beitrag über ein „Auto-Abo“ mit dem Symbolbild einer kopftuchtragenden Moslemin visualisiert.

Irfan Peci fragt sich zurecht, ob das der repräsentative deutsche Autofahrer sein soll – oder ob es nicht ganz bewusst darum geht, der Bevölkerung immer und immer wieder das islamische Kopftuch als etwas völlig normales und, wie in diesem Fall, durch eine lächelnde Autofahrerin auch noch als etwas freundliches und sympathisches unterzujubeln. Peci zeigt auf, dass selbst unter moslemischen Fraeun in Deutschland das Kopftuch nur von einer Minderheit von etwa 30% getragen wird.

Auf Platz drei der Wochenliste landet bei Irfan Peci der afghanische Moslem, der die Kirche in Nordhausen ausgeräumt hat. Peci bemängelt, dass dabei in keinem Bericht der Mainstream-Medien das typisch islamische Motiv erwähnt wurde: Sämtliche Symbole anderer Religionen gelten als „Götzenanbetung“ und seien zu vernichten. Wie es beispielsweise die Taliban in Afghanistan im März 2001 durch die Zerstörung der Buddha-Statuen vornahmen. Daher sei diese Tat keineswegs die eines „verwirrten Einzeltäters“ sondern dies folge einem islamischen Prinzip. Peci bemängelt in diesem Zusammenhang auch die Kapitulation der christlichen Kirchen in Deutschland vor dem Islam.

Ein Bericht von CNN über eine Kinderehe in Afghanistan belegt Platz zwei. Hierbei soll eine Neunjährige an einen 55-jährigern verheiratet worden sein. Auch dies sei keineswegs ein Einzelfall, sondern Kinderehen seien islamisch legitimiert. Auch der Prophet Mohammed hat die Ehe mit einer neunjährigen vollzogen, als er selber Mitte 50 war. Peci kritisiert das auffällige Schweigen aller selbsternannter Frauenrechtlerinnen in Deutschland, die bei der Frauenunterdrückung im Islam meist wegschauen.

Platz eins belegt diese Woche der syrische Messerstecher im Zug zwischen Regensburg und Nürnberg, der auf drei Männer völlig unvermittelt einstach und sie schwer verletzte. Zwei bis dreihundert Zuggäste wurden Zeugen dieses brutalen Angriffs. Auch hier werde wieder von einem „psychisch Gestörten“ geredet, die Tat habe absolut keinen terroristischen Hintergrund.

Peci geht auf den Terror-Anschlag von Wien ein, bei dem auch die Rede von einem „Einzeltäter“ sei. Hinter den Kulissen werde aber mittlerweile gegen ein Netzwerk von mindestens 30 Personen ermittelt, das hinter dem Terrorakt stehen soll.

Der Name des 27-jährigen syrischen Zug-Messerstechers, Abdulrahman, bedeute „der Diener des Barmherzigen“. Was für ein passender Name. Ebenso ins Bild passt, dass der Vater „Mohamad“ heißt. Er wurde ebenfalls von der Polizei verhaftet. 2014 ist der Messerstecher unter Asylvorwand nach Deutschland eingedrungen. 2020 sei er durch ein „kleineres Betrugsdelikt“ polizeilich aufgefallen. Für so etwas reicht die „psychische Störung“ ganz offensichtlich noch.

Am Tag zuvor soll der Moslem seinen Arbeitsplatz verloren haben. Im Zug habe er um Hilfe gerufen. Und dann auf völlig Unbeteiligte eingestochen. Weit sei es mit Deutschland gekommen, meint Irfan Peci. Nun müsse man schon am hellichten Tage befürchten, von einem „psychisch gestörten“ Moslem mitten in Fußgängerzonen, in Geschäften oder in Zügen mit einem Messer attackiert zu werden.

