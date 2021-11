Kein Gesunder ist illegal!

Von SELBERDENKER | Am Anfang der Entwicklung um „Corona“ hatte man noch zu wenige Daten. Man musste vorsichtig sein. Doch selbst in dieser Zeit der Ungewissheit rief der noch amtierende amerikanische Präsident Trump zur Einigkeit auf (PI-NEWS berichtete). Das Gegenteil tun wir heute, wo wir deutlich mehr wissen, Herrschende und sehr viele Mitbürger jedoch nicht mehr wissen wollen.

Die Zange um „Ungeimpfte“ schließt sich immer enger. Sie wurden von der herrschenden Politik und ihren Medien zum neuen Feind, zum praktischen neuen Sündenbock erkoren, auf den jetzt die ganze Verantwortung, der „Volkszorn“, abgewälzt werden soll. Die Wut der von ihrer Politik gepeinigten Bevölkerung, die alle eigentlich nur ihr normales Leben zurück haben möchte, wird so bequem auf eine recht große Gruppe umgelenkt.

Die Deals der Superreichen

Wer sich nicht impfen lässt, ist kein Verbrecher. Natürlich denkt er an sich selbst, wenn er seinen Körper und den seiner Kinder keinem Eingriff aussetzen möchte, für dessen Sicherheit niemand eine Garantie übernehmen will und dessen positive Wirkung, wenn diese überhaupt jemals vorhanden war, offensichtlich nach wenigen Monaten bereits wieder verfliegt. Ungeimpfte sind aber ebenso Leidtragende wie Geimpfte. Es profitieren andere: Pharmafirmen und Politiker und deren Hofschranzen.

Nein, Ugur Sahin, der gefeierte Biontech-Erlöser mit dem, im Sinne des Zeitgeistes, noch erlösenderem Migrationshintergrund, übernimmt keine Verantwortung. Er nimmt jedoch die Milliarden, die ihm als Großaktionär seiner eigenen Firma auf die Konten fluten. Die ganze Verantwortung wurde vertraglich auf die EU übertragen, die die Impfdosen bestellt hat.

Die Präsidentin der Europäischen Kommission von Merkels Gnaden, Ursula von der Leyen, lagert nicht nur eigene politische Leichen im Keller, sondern auch massenhaft überschüssige Impfdosen aus fragwürdigen Pharma-Deals. Die müssen unbedingt raus! Völlig egal, welche neuen Erkenntnisse und Risiken sich auftun. Desweiteren hat die EU, die in diesen Deals auch Verantwortung für die Impffolgen übernommen hat, kein Interesse daran, dass überhaupt Kritik aufkommt.

Pocken und „Corona“ nicht vergleichbar

Es wird gerne der Vergleich mit der segensreichen Pockenimpfung herangezogen, die den Erreger durch massenhafte Impfungen nahezu ausrotten konnte. Das ist unzulässig, da wir es mit einer tatsächlichen Impfung zu tun hatten, nicht mit einem experimentellen Wirkstoff mit Notzulassung. Die Pockenimpfung war ausreichend erprobt, das einfache Wirkprinzip wurde schon seit dem 16. Jahrhundert genutzt. Man kannte ihre Wirkmechanismen und es gab einen lebenslangen Schutz.

Das ist bei COVID-19 und den bisher verfügbaren Wirkstoffen zu dessen Bekämpfung nicht der Fall. Es gibt viele offene Fragen und es treten zunehmend Nebenwirkungen und Risiken ans Licht der Öffentlichkeit, von denen nicht klar ist, ob diese für Gesunde nicht weitaus schlimmer sind als das Risiko einer Infektion mit dem Coronavirus, gegen das sie schützen sollen. Eine solche Abwägung von Nutzen und Risiko muss jeder Mensch für sich selbst treffen und weiterhin treffen dürfen! Das sind legitime Gründe, sich mit den verfügbaren Stoffen gegen diesen Erreger noch nicht behandeln zu lassen. Der freien Entscheidung zur Impfung ist selbstverständlich ebenfalls mit großem Respekt zu begegnen.

Generelle Impfpflicht – die rote Linie zum Totalitarismus

Es ist nicht Aufgabe des Staates, immer neue Sündenböcke in die Wüste zu schicken, sondern den gesellschaftlichen Frieden zu erhalten und die Rechte aller Bürger auch in Krisenzeiten zu sichern. Viele sind schockiert angesichts dessen, was uns, dem Souverän, in den Medien gerade um die Ohren geschlagen wird. Es passieren gerade verbale Grenzüberschreitungen durch die, die in der Funktion von Volksvertretern und reichweitenstarken Journalisten stehen und sogar von Ärzten, die deutlich im Bereich der Volksverhetzung liegen. Exemplarisch gibt es hier bereits Anzeigen. Auch wenn solche Anzeigen nicht zum Erfolg führen sollten, weil die ideologische Kumpanei längst in die Gerichte eingesickert ist, wird hier das Unrecht für die Nachwelt dokumentiert.

Sie haben jetzt die Macht – auch mehrheitlich die Macht über die Meinung übernommen. Doch die Menschen vergessen nicht. Den Herrschenden scheint es nicht mehr um einen für alle möglichst erträglichen Umgang mit der Situation zu gehen, so wie es Schweden erfolgreich vorgemacht hat, sondern um die Erzwingung der eigenen, für sie selbst profitablen Doktrin.

Wenn es schon nicht mehr Weisheit und Augenmaß sind, die die Politik bestimmen, nicht mehr die Sorge um den gesellschaftlichen Zusammenhalt, dann kann man doch wenigstens hoffen, dass die Furcht vor künftigen Richtern die Verantwortlichen zur Räson bringt. Man kann ihnen nur zurufen: Kommt an den demokratischen Tisch zurück, auf den Boden unseres guten Grundgesetzes. Wer Irrümer eingesteht, dem kann noch verziehen werden, doch geht nicht weiter auf dem diabolischen Weg der Eskalation.

Kein Gesunder ist illegal!