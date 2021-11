Von RÜDIGER | Wolfgang Gottschalks „Bauchschmerzen“, C.M.‘s „Ruhrkent“, Ernst Jüngers „Auf den Marmorklippen“, Reiner Kunzes „Die wunderbaren Jahre“ – hier sind zehn literarische Vorschläge für lange Winterabende, allesamt exzellente Werke deutscher oppositioneller Literatur aus den Zeiten des Dritten Reiches, der DDR und der Bunten Republik:

1. Wolfgang Gottschalk: „Bauchschmerzen“

Wer nur Bücher liest, die er nach dem ersten Satz nicht mehr aus der Hand legt, sollte sich dieses Werk schon jetzt für die Weihnachtszeit vormerken: Die Geschichte eines indigenen Deutschen, der im umgevolkten Frankfurt am Main an der buntistischen Alltagsrealität verzweifelt und zum Mörder wird. Packende Handlung, einfache Sätze, intensive, treffende Sprache: Wer sich auf „Bauchschmerzen“ einlässt, kann sich auf eine durchwachte Nacht einstellen, weil er das Buch erst am nächsten Morgen – in einem Zug durchgelesen – zur Seite legen wird. Eines der spannendsten und politisch kraftvollsten deutschen Bücher der letzten Jahre.

2. Anna Seghers: „Das siebte Kreuz“

Anna Seghers war überzeugte Kommunistin, aber die politische Einstellung eines Autors sollte dem Literaturfreund gleichgültig sein: Für den Kunstkenner zählt nur die Qualität des Werks. „Das siebte Kreuz“ ist zweifellos eines der besten oppositionellen Bücher gegen das Dritte Reich. Die Flucht eines KZ-Häftlings innerhalb Deutschlands ist lebendig und mitreißend geschrieben, die Sprache leicht lesbar, die dezente kommunistische Färbung bleibt immer unaufdringlich. Wer „Das siebte Kreuz“ noch nicht kennt und sich für gute deutsche Literatur begeistert, sollte diesen Klassiker in diesem Winter auf seine Bücherliste setzen.

3. C. M.: „Ruhrkent“

Eines der interessantesten Werke der letzten Jahre: Die Lebensgeschichte eines Mitläufers des heutigen Buntismus, der die Umvolkung des Ruhrgebiets gleichgültig mitmacht und zu spät zum Rebellen wird. „Ruhrkent“ ist literarisch anspruchsvoll. Komplett in Jamben geschrieben und dadurch sprachlich einzigartig in der deutschen Literatur, taucht der Leser in eine Art Sprachfluss und lässt sich durch den Rhythmus von Satz zu Satz treiben. Auch inhaltlich ist das Buch stark poetisch: In den Rückblicken auf unsere Gegenwart – „Akrobatische Verrenkungen“, „Der Zauber“, „Im Mondlicht“ – erscheint unser buntistisches Hier und Heute wie ein verrücktes Märchen. Die politische Kritik an der Umvolkungspolitik ist deutlich, drängt sich dem Leser aber nie auf – der Leser soll sich seine eigenen Gedanken machen und vor allem Freude an der eleganten, präzisen Sprache des Buches finden.

4. Reiner Kunze: „Die wunderbaren Jahre“

Eines der schönsten oppositionellen Bücher aus der Zeit der DDR: In kurzen, leicht lesbaren Texten, oft nur wenige Sätze lang, werden Szenen aus dem Alltagsleben in der DDR herausgegriffen, allesamt aus dem Blickwinkel der „wunderbaren Jahre“ der Jugendzeit. Ein Buch, das sich auch zum Lesen „zwischendurch“ eignet, in dem man blättert und sich mal den einen, mal den anderen Text vornimmt. Wer die graue, spießige Realität der DDR jenseits der Propaganda vergessen hat: Mit diesem Werk ist man schnell wieder in den Zeiten jener geistigen Enge, an die die heutigen Talkshow-Teilnehmer der SED („Die Linke“) als Dauergäste von ARD und ZDF viel zu selten erinnert werden.

5. Werner Bergengruen: „Der Großtyrann und das Gericht“

Für viele Literaturfreunde ist Werner Bergengruen der beste deutsche Schriftsteller des 20. Jahrhunderts. Sprachlich in der allerobersten Spitzenklasse sind seine Bücher spannender, die Charaktere lebendiger, die Gedankengänge tiefer und lebensnäher als bei Thomas Mann. „Der Großtyrann“ ist ein Kriminalroman mit unverkennbarer Kritik an der NS-Diktatur, aber auch geprägt von ernsthafter gedanklicher Auseinandersetzung mit dieser Diktatur: Bei Bergengruen erwarten den Leser keine neunmalklugen Plattitüden, sondern hier schreibt ein Mann mit hohem geistigem Anspruch für Leser mit genauso hohem geistigen Anspruch. Wer den „Großtyrann“ schon mit Begeisterung gelesen und noch viel, viel Zeit übrig hat, dem sei an dieser Stelle auch Bergengruens Meisterwerk empfohlen, eines der lesenswertesten Werke der deutschen Literatur überhaupt: „Am Himmel wie auf Erden“.

6. Raoul Thalheim: „Hirnhunde“

Eine Liebesgeschichte aus der Zeit unserer buntistischen Gegenwart: Gute, leichte Lektüre, immer unterhaltsam, mit einer schönen, überraschenden Wendung am Ende – „Hirnhunde“ ist Literatur, die beim Lesen Spaß macht. Politisch kritisch, aber deutlich weniger frontal in der Auseinandersetzung mit der Umvolkung als „Ruhrkent“ oder „Bauchschmerzen“, werden an diesem Buch auch Leser Gefallen finden, die als stramm linientreue Zeitgenossen jegliche oppositionelle Literatur sonst nur mit spitzen Fingern berühren.

7. Ernst Jünger: „Auf den Marmorklippen“

Ernst Jüngers „Auf den Marmorklippen“ ist ein Klassiker aus der NS-Zeit, der in vielerlei Hinsicht auch heute wieder aktuell ist: Der Rückzug der Einsiedler in das Privatleben angesichts der widrigen Zustände außerhalb der kleinen eigenen Welt – das kennen wir alle auch aus den glorreichen Zeiten der Angela Merkel, die wir uns als „Oberförsterin“ in diesem Buch ebenfalls gut vorstellen können. Ernst Jüngers Sprache ist sehr eigen, man braucht für dieses Buch etwas Zeit. Aber wer sich eingelesen hat, wird mit zahllosen Parallelen zur Gegenwart belohnt, auch wenn wir die Schädelstätte von „Köppelsbleek“, wo die Massen von Leichen liegen, im Paradies unserer totalen Bunten Republik wohl noch vor uns haben.

8. Walter Kempowski: „Im Block“

Wie alles von Walter Kempowski ist „Im Block“ ein unterhaltsames, leicht lesbares, sprachlich exzellentes Werk. Die autobiographische Beschreibung seiner eigenen Haftzeit in der DDR ist auch historisch ein wichtiges Zeugnis für die Unmenschlichkeit und Willkür im Staat der Partei „Die Linke“ (damals: „SED), die uns bei ARD und ZDF heute als Truppe humanitärer Saubermänner verkauft wird. Alle Bücher von Walter Kempowski sind extrem lesenswert, politisch immer aus bürgerlicher Sicht geschrieben und sprachlich modern, überwiegend mit kurzen Hauptsätzen arbeitend, wobei sich die hohe Qualität von Werk zu Werk sogar noch steigert: „Im Block“ als Kempowskis Erstwerk zählt bereits zur literarischen Oberklasse, umso mehr gilt dies für sein letztes, ganz großartiges Werk „Alles umsonst“.

9. Stefan Andres: „El Greco malt den Großinquisitor“

Ein weiteres Werk der Widerstandsliteratur aus den Zeiten des Dritten Reiches: Stefan Andres nimmt in diesem schmalen Buch El Grecos Gemälde „Der Großinquisitor“ als Ausgangspunkt für eine Auseinandersetzung mit den Schrecknissen absoluter Macht, die persönlichen Anspielungen auf Hitler sind unverkennbar. Erstaunlicherweise durfte das Buch – wie Bergengruens „Großtyrann“ und Jüngers „Marmorklippen“ – im Dritten Reich längere Zeit unzensiert erscheinen. Zu denken geben sollte uns auch, dass diese drei kritischen Autoren im Dritten Reich unter Klarnamen zu veröffentlichen wagten, während oppositionelle Werke in unseren heutigen Zeiten der Bunten Republik – „Wolfgang Gottschalk“, „C. M.“, „Raoul Thalheim“ – leider nur unter Pseudonym erscheinen. Ein Armutszeugnis für den angeblich besten deutschen Staat, den wir je hatten, in dem sich die Dichter nicht mehr aus der Deckung wagen.

10. Monika Maron: „Flugasche“

Eines der lesenswertesten Bücher aus der Zeit der DDR: „Flugasche“ – die Geschichte einer Journalistin, die sich angesichts der Umweltverschmutzung durch die Partei „Die Linke“ (damals: SED“) in Bitterfeld vor die Entscheidung gestellt sieht, entweder die Propaganda zu übernehmen und weiter Karriere zu machen, oder die Wahrheit zu schreiben und fortan als gesellschaftlich Ausgestoßene zu leben. Wir kennen diese Zwangslage auch aus der Gegenwart: Würde Monika Marons Journalistin heute in das umgevolkte Gelsenkirchen reisen, würde sie sicher wieder vor derselben Entscheidung stehen. Hochaktuell daher, unterhaltsam und gut lesbar: Ein schönes, sehr gelungenes Buch für jeden Weihnachtstisch!