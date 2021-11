„Herr Präsident, Herr Kommissar, meine Damen und Herren! Es muss eins klar sein: Wenn der Damm an der polnischen Ostgrenze bricht, dann werden es nicht mehr 50 Flüge sein, die pro Woche in Minsk mit Migranten landen – dann kommen 500. Entweder Polen hält seine Grenze und lässt niemanden durch – no way – oder wir haben 2015 zurück mit hunderttausenden illegalen Einwanderern und über einer Million am Jahresende.

Und genau deshalb verdient Polen jede Unterstützung, und deshalb habe ich kein Verständnis für die Rufe, die hier Frontex in Marsch setzen wollen, damit es keine Push-backs geben darf. Es muss Push-backs geben, damit Lukaschenko nicht gewinnt und damit Europa sicher bleibt.

Denn das Spiel ist zweischneidig: Wenn Polen durchhält, dann wird auch Lukaschenko nicht gewinnen, denn dann hat er die Probleme im eigenen Land und muss sich seinerseits um die Rückführung kümmern.

Er spekuliert darauf, dass wir in Brüssel zu schwach sind, den Kampf durchzuhalten. Und deshalb muss es heißen: Wir sind stark, wir sind solidarisch und wir lassen keinen durch. Es gibt kein Recht auf illegale Einwanderung.“

(Rede des ID-Abgeordneten Maximilian Krah am Mittwoch bei der Plenardebatte über die Krise an der polnisch-weißrussischen Grenze)