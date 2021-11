Der Impfdruck wird erhöht, Söder faselt etwas vom nachvollziehbaren Unwillen des Pflegepersonals daher, nicht-geimpfte Kranke zu betreuen, und ein Korrespondent im Deutschlandradio berichtet von fröhlichen Menschenschlangen vor den Impfzentren in Wien.

Zur selben Zeit liegen in den Krankenhäusern Patienten, die es trotz (oder wegen?!) der Impfung erwischt hat, und das, obwohl man ihnen doch etwas ganz anderes versprach: Immun zu sein nämlich, also so geimpft, wie wir alle es gelernt haben: Wer gegen Tetanus geimpft ist, kriegt kein Tetanus mehr, auch keine „abgeschwächte Form“ oder so etwas.

Warum ist nun alles anders, und wie ist das, wenn man den Menschen Spritzen als Impfung verkauft, obwohl sie eigentlich gar keine sind? Die Heidelberger Fachanwältin für Medizinrecht, Beate Bahner, widmet sich in ihrem neuen Buch „Corona-Impfung“ einem kaum beleuchteten Aspekt: den juristischen Nebenwirkungen der Impfung.

Bahner war eine der Pionierinnen an der Front der Maßnahmenskeptiker. Sie mußte es durch etliche Shitstorms büßen. Dabei ist ihre Expertise erwiesen. Sie ist eine Vorreiterin des relativ jungen Fachs Medizinrecht und hat mehrere Standardwerke verfasst.

Bahner ist unglaublich gerade, zäh, taff – äußerst entschieden in der Sache. Und doch herrscht in diesem Buch kein populistischer Ton. Sie nimmt eine sachliche, akribisch auf dutzende Urteile, Paragraphen und juristische Kommentare gestützte (gottlob erscheinen diese Nachweise im „Kleingedruckten“) Auseinandersetzung vor.

In 39 sehr klar gegliederten Kapiteln geht es Beate Bahner im Kern um die Aufklärungspflicht der Ärzte gegenüber allen Menschen, die sich rein vorbeugend mit einem erst kürzlich erprobten und offenkundig reichlich unzuverlässigen Impfstoff gegen eine Krankheit immunisieren lassen wollen, die sogar nach Auskunft des RKI meist sehr milde verläuft. Sie zeigt auf, auf welch dünnem juristischen Eis sich die verabreichenden Ärzte bewegen.

Denn sie müssen: aufklären über die Neuartigkeit der Impfstoffe. Das verkürzte Zulassungsverfahren kennen. Über die Risiken einer verkürzten Zulassung Bescheid wissen. Besonderheiten bei Stillenden und Schwangere sehr gut kennen. Beweissicherungsmaßnahmen zur Kenntnis nehmen und anwenden.

Menschen, die sich nicht impfen lassen wollen, haben ein verfassungsrechtlich verankertes Recht auf körperliche Unversehrtheit und ein Recht auf Wahrung ihrer eigenen Handlungs- und Entscheidungsfreiheit. Diese Rechte sind vom Staat zwingend zu respektieren und zu schützen.

Fest steht, bei allem Pro & Contra zu Impfung: Der Maßnahmenstaat kommt. Wir müssen uns wappnen, mit allen Mitteln. Dazu dient dieses bestens sortierte Buch ganz hervorragend.

