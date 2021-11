Bereits im Juni dieses Jahres ist auf dem deutschen Buchmarkt ein Werk erschienen, das es in sich hat und wohl nicht zufällig genau am 32. Jahrestag des Massakers auf dem Tiananmen-Platz in Peking veröffentlicht wurde. In einem raffiniert aufgebauten, packenden Thriller geht darin der Autor Klaus Mewes der Frage nach, welche Zusammenhänge zwischen der Corona-„Pandemie“ und den geopolitischen Ambitionen Chinas bestehen könnten. Wer jetzt glaubt, es handele sich um eine der üblichen Verschwörungstheorien, wird im Rahmen der spannenden Lektüre sehr schnell eines Besseren belehrt.

Da ist Shenmi, die idealistische Aktivistin, die im Juni 1989 in das Chaos auf dem Platz des Himmlischen Friedens gerät und sich später, in der inneren Emigration, für eine Karriere als Wissenschaftlerin entscheidet. Da ist Yue Fei, ihr Gegenspieler und ein Bösewicht, wie ihn auch Ian Flemming nicht hätte besser erfinden können. Und Max, der naive deutsche Student, der die Grausamkeiten, die das Leben eben auch für wohlstandsverwöhnte Westler manchmal bereithält, auf seine Weise meistert.

Vom Kristallisationspunkt des Massakers verfolgt der Autor die folgenden 30 Jahre im Leben dieser drei Menschen, lässt sie zusammen mit vielen anderen mehr oder weniger zufälligen Begegnungen umeinander mäandern und bettet sie gleichzeitig in die historische Zeitspanne ein, die wir alle zwischen 1989 und 2019 durchmessen haben. Besonderes Augenmerk wird hierbei auf den atemberaubenden Aufstieg Chinas seit dem Massaker gelegt. Der Leser erfährt nahezu beiläufig viele Hintergründe des sich aktuell immer mehr zuspitzenden Konfliktes zwischen dem Reich der Mitte und den USA.

Ein weiterer Schwerpunkt des Buches ist das sehr gut recherchierte und verständlich in die Geschichte eingebettete Hintergrundwissen über Pandemien im Allgemeinen und Viren/Corona im Speziellen. Der Leser wird den Eindruck nicht los, dass hier ein Insider am Werk war, der sich sowohl geopolitisch als auch im Hinblick auf die medizinischen Hintergründe deutlich besser auskennt als viele der in den täglichen Nachrichtenformaten zu Wort kommenden „Experten“.

Das Buch endet dort, wo die „Pandemie“ beginnt, aber – so viel sei hier schon gespoilert – dieses Ende hat es in sich. Denn es ist vor allem eins: überraschend.

