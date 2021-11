Die polnische Online-Zeitung Gazeta.pl berichtet am Montag wie fast alle polnischen Medien von einer sich zuspitzenden, bedrohlichen Situation an der Grenze zwischen Weißrussland und Polen. Eine große Anzahl von „Flüchtlingen“ nähert sich der Grenze bzw. hält sich bereits dort auf. Die polnische Armee und andere Sicherheitskräfte sind „auf alle Szenarien“ vorbereitet.

Nur wenige deutschen Medien befinden es nicht für nötig, diese explosive Lage zu dokumentieren; sie sind mit Lobhudeleien auf Merkel („Ja, wir haben das geschafft“) beschäftigt. Wir veröffentlichen daher an dieser Stelle eine Übersetzung aus der oben zitierten Zeitung, um den deutschen Lesern ergänzende Informationen zum deutschen Jubeljournalismus zu bieten:

Das Verteidigungsministerium hat eine Aufnahme veröffentlicht, auf der eine große Gruppe von Flüchtlingen zu sehen ist, die sich an der Grenze zu Weißrussland befindet. Die Migranten befinden sich unweit von Kuznica Bialostocka, wie der unabhängige belarussische Journalist Tadeusz Giczan berichtet.

„Mehr als 12.000 Soldaten sind an der Grenze schon im Einsatz. Wir haben die Einsatzbereitschaft der territorialen Verteidigungskräfte erhöht. Gemeinsam mit den Diensten des Innen- und Verwaltungsministeriums sind wir bereit, die polnische Grenze zu verteidigen“, schreibt Mariusz Blaszczak auf Twitter, wo er eine Aufnahme aus einem Hubschrauber teilte, die eine Gruppe von Flüchtlingen an der polnisch-weißrussischen Grenze in der Nähe von Kuznica Bialostocka zeigt.

In den sozialen Medien tauchen Aufnahmen von Flüchtlingen auf, die in Weißrussland, direkt an der Grenze zu Polen, wandern. Das Video zeigt die polnische Grenze und die Grenzschutzbeamten bzw. die daneben stehende Armee.

„Wir beobachten die Lage in Kuznica seit mehreren Tagen und sind auf jedes Szenario vorbereitet. Eine harte Verteidigung der Grenze hat für uns Priorität. Wir haben die Zahl der Grenzschutzbeamten, Polizisten und Soldaten erhöht. Wir warten in voller Bereitschaft“ – fügt der Leiter des Ministeriums für Inneres und Verwaltung, Mariusz Kaminski, hinzu.