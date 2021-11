Im Internet kursiert die verzweifelte Wutrede eines Vaters, der bestürzt ist über die Corona-Rahmenbedingungen während des St. Martinszugs der Kita seines Sohnes. Verängstigte Eltern mit FFP2-Masken an der frischen Luft, QR-Codes zur Registrierung und Flatterbänder, die die einzelnen Kindergruppen streng voneinander trennen. „Ich bin gerade so fassungslos und so konsterniert und so tief traurig, ich kann es überhaupt nicht in Worte fassen.“ Ein aufwühlendes, beeindruckendes Video, das sich jeder Abgeordnete im Bundestag, der für strenge Corona-Maßnahmen plädiert, dringend anhören sollte (dreigeteilter Netzfund auf Twitter, zusammengefasst und aufgeboostert von „Fragjanur“).