Vier Jahre lang beschuldigte die Linke Donald Trump, wie ein „autoritärer Herrscher“ zu regieren – doch in Wahrheit schließen sie nur von sich auf andere. Am Montag stellte sich der frühere Trump-Berater Steve Bannon dem FBI und wurde nachmittags wieder freigelassen.

US-Justizminister Merrick Garland hatte Bannons Verhaftung aufgrund „Missachtung des Kongresses“ angeordnet, ein obskures Gesetz, das zum letzten Mal in den 1970ern Anwendung fand. Der US-Kongress hat keine judikativen Kompetenzen.

Während die Biden-Regierung in den Umfragen abstürzt und die USA in eine tiefe Wirtschaftskrise rauscht, versuchen die Demokraten mit einem Untersuchungsausschuss zum „Sturm aufs Kapitol“ von ihrem eigenen katastrophalen Versagen in Afghanistan und der Corona-Politik abzulenken.

30 ehemalige Trump-Mitarbeiter sollen zum angeblichen „Umsturzversuch“ am 6. Januar aussagen, bei dem einige hundert Menschen – darunter auch Antifa-Aktivisten und Bundesagenten – ins Kapitol eindrangen und eine Spur der Verwüstung hinterließen. Schusswaffen hatte keiner der angeblichen „Putschisten“ dabei, die Aktion war binnen weniger Stunden beendet. Die meisten Täter sitzen heute noch wegen Hausfriedensbruch in Einzelhaft im Hochsicherheitsgefängnis.

Unter den Geladenen sind Sicherheitsexperte Kash Patel, Stabschef Mark Meadows, Kommunikationschef Dan Scavino, Sprecherin Kayleigh McEnany, Berater Steven Miller, Ex-Nationaler Sicherheitsberater Gen. Michael Flynn und Trump-Wahlkampfberater Jason Miller.

Der Präsident und seine Berater sind nicht verpflichtet, vor dem Kongress auszusagen. Bannon beruft sich auf dieses „Exekutivprivileg“, war aber zum betreffenden Zeitpunkt nicht mehr Teil der Trump-Administration.

Bannon stellte sich am Montag Morgen freiwillig dem FBI, wurde aber trotzdem in Handschellen wegen eines Vergehens verhört. Nach wenigen Stunden wurde er wieder freigelassen und kündigte vor der Presse an, zurückzuschlagen: „Joe Biden hat Merrick Garland befohlen, mich zu verfolgen“, erklärte Bannon nach seiner Freilassung. „Das wird für die das Kavaliersdelikt aus der Hölle. Die haben sich mit dem Falschen angelegt.“

Steve Bannon moderiert mit seinem Podcast „War Room: Pandemic“ das erfolgreichste politische Podcast der USA und ist damit zur zentralen Figur des Widerstands gegen die Biden-Regierung geworden.

Im Gespräch mit Natalie Harp auf One America News kündigte der Trump-Wahlkampfberater und jetzige GETTR-Chef Jason Miller an, die Demokraten würden es bereuen, den Justizapparat politisch zu instrumentalisieren, nach dem Motto „Wie du mir, so ich dir“: „Sobald wir wieder an der Macht sind, werden wir das Exekutivprivileg für Joe Biden aufheben. Dann sehen wir uns Hunter (Biden) an, sowie James und Frank (Biden), dann schauen wir uns die „zehn Prozent für den Großen“ (Zitat aus Hunters E-Mails, mutmaßlich zu Schmiergeld für Joe Biden) an, dann schauen wir uns Hunters Laptops an, und das wird bis 12:10 Uhr am 20. Januar, 2025 passieren.“