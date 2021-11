Von MICHAEL STÜRZENBERGER | Naame El-Hassan fühlt sich laut eigener Aussage als stolze Palästinenserin, was sie in ihrem Rundumschlag via Berliner Zeitung am 2. November auch unmissverständlich zum Ausdruck brachte.

In Deutschland nennt sie sich „Nemi“, das klingt doch gleich sympathischer, vor allem auch für ihre Beschäftigung als Moderatorin für WDR und ZDF. Lange war auch bei diesen Fernsehsendern ihre hochbelastete Vergangenheit unbekannt, bis „Islamistenjäger“ Irfan Peci mit seinen Recherchen die dunklen radikal-islamischen Schatten von El-Hassan ans Licht der Öffentlichkeit brachte. Durch die Veröffentlichungen in der Bild-Zeitung kam die Sache dann ins Rollen.

Ihr streng gebundenes islamisches Kopftuch legte sie wohl aus Karriere-Gründen erst im Sommer 2019 ab. 2014 hatte sie noch an der radikal-israelfeindlichen Al-Quds-Demo in Berlin teilgenommen und dort kämpferisch Slogans skandierte. In der Folge besuchte El-Hassan mehrfach die vom Verfassungsschutz überwachte „Blaue Moschee“ in Hamburg, dazu noch eine Moschee in Berlin, bei der später eine Polizei-Razzia stattfand. Parallel produzierte sie für die Bundeszentrale für politische Bildung ein Video, in dem sie den Dschihad in absurder Form verharmloste und Islamkritiker diffamierte (PI-NEWS berichtete am 21. September). Bis in den Herbst dieses Jahres versah sie israelfeindliche Posts im Internet mit ihrem „Like“.

Trotz allem hielt ihr der WDR lange die Stange. Man nahm sie zwar aus der vorgesehenen Moderatoren-Rolle der Wissenschafts-Sendung „Quarks“, stellte ihr aber eine Weiterbeschäftigung als Autorin hinter der Kamera in Aussicht. Als sie dann aber in ihrem geradezu unverschämten Artikel in der Berliner Zeitung auch den WDR attackierte, zog man dort die Reißleine.

So wird sie dort mit Beschluss vom 2.11.2021 nicht mehr beschäftigt, da „das Vertrauen für eine künftige Zusammenarbeit nicht mehr vorhanden“ sei. Für das ZDF hingegen stellt diese fundamental-islamische Biographie kein Problem dar, denn dort darf sie kritiklos weiter als Moderatorin für das „Funk“-Format „Der Fall“ wirken.

Ein echter Skandal. Der aber symptomatisch für das ZDF ist, das ganz offensichtlich auf beiden Augen völlig blind für die Gefahren des Politischen Islams ist. Denn das ZDF holte die laut Bild „bekannte Islamistin“ und „Israel-Hasserin“ Feyza-Yasmin Ayhan als Comedy-Autorin für die Sitcom „Barrys Barbershop“ an Bord. Ihr Künstlername „Yasmin Poesy“ soll wohl auch, wie bei Naame El-Hassan, über ihre radikale Gesinnung hinwegtäuschen.

Über diese unfassbaren Vorgänge, die weitere Bestandteile der fortschreitenden Islamisierung Deutschlands darstellen, konnte ich ein hoch aufschlussreiches und interessantes Gespräch mit dem Islam-Experten Irfan Peci führen. Ein Video (oben) der Bürgerbewegung Pax Europa (BPE).

