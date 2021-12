Von PETER BARTELS | Kaum ist der Kater (Julian Reichelt) aus dem Haus, tanzen die Mäuse wieder auf dem Tisch. Gut, noch knabbern sie sich nur vorsichtig an den alten Gouda ran, den Kai Diekmann jahrelang von Merkels Jubelpersern in die rotgrüne Jauche rollen ließ …

Letzter Höhepunkt in der vorletzten BILD-Talkshow „Viertel nach Acht“ des Jahres: Merkel-Schranze Florian Hahn (47, PI-NEWS berichtete). Das Södolf Hendl mit dem Ziegenbart war besonders beschämend. Weil Hahn ungewollt die wahre Denke der (meisten) schwarz-rot-grün-gelben Politiker entlarvte: Er sei besser als die Wähler, weil er ja Tag und Nacht für sie arbeite. Und insinuierte damit, dämlich wie er aussah, er/die Kollegen seien auch besser als hunderte Professoren, Doktoren, Ärzte, die in Briefen, Reden, Artikeln an den Kanzler vor der Corona-Spritze warnen. Das wohlgenährte, aber schlecht geschminkte Backhendl (Beruf: Marketing-Fachwirt) weiß es eben besser, darum die Zwangsimpfung. Moderatorin Nena Schink (31) blieb leider nur fassungslos …

Womit wir bei des Pudels Kern von „Viertel nach Acht“ wären: Selbst die hübsche, kluge Nena lässt keine 99 Luftballons mehr zum Horizont aufsteigen. Ihre Poesie-Schwärmerei für Merkels Moslem-Meise (2015) mag ihr unsereiner nachsehen; auch ältere Grufti-Groupies begrüßten Allahs junge, stramme Männer ja nicht nur mit Plüsch und Plätzchen. Und überhaupt: Auch Nena lächelt neuerdings bei „Viertel nach Acht“ erst dann wirklich frei, wenn der Schweizer Roger Köppel (56) von der WELTWOCHE in der Runde ist. Was der Cato der europäischen Journaille schon eine Weile nicht mehr war. Bei ihm jedenfalls hörte sogar Hans-Ulrich Jörges (70), der zum Terrier des Gesunden Menschenverstands gereifte stern-Kläffer von gestern, nickend zu … Bei der ehemaligen Schröder-Schalmeie Bela Anda (58) dagegen schimmert seit der „Ampel“ immer öfter die linke Pomade durch, angewölft ist angewölft! Vielleicht, weil man ja nie weiß?? Immerhin: Merkels Tröte, das ZDF-Frühstücksei mit dem Laberlätzchen, ist ja nun weg … Weiß der Henker, wer den Teleprompter von Alzi-Olaf demnächst voll labern darf…

Was erlauben Struuunz …

Dann ist da noch Struuunz. Der hatte große Minuten, als „Kater“ Julian noch dermaßen fauchte, dass „Mutti“ und ihre Büro-Berta auch ohne Deutschlandlied und -fahne Zitteranfälle bekamen. Das legte sich, als „Bernhardiner“ Peter endlich mit dem Wein-Fässchen unterm Hals kam. Heute raunt Struuunz immer öfter Verständnis für dies und das der alten oder halb neuen Regierenden. Und „erwähnt“ in vorauseilender Unterwürfigkeit, wie oft er sich schon folgsam impfen ließ, bevor er heldenhaft das Recht auf den eigenen Körper der Ungeimpften zu verteidigen geruht … Und natürlich Paul Ronzheimer (36). Der Süße mit dem Bart und den engen Äuglein, ist auch da, wenn er nicht gerade in Afghanistan in schummrigen Kellern heldenhaft für Männer-Nachschub nach Deutschland sorgt. Wenn er da ist, natürlich immer in der Mitte; was kümmern Rontzi Kompetenz und Beliebtheit einer Nena?! Heute kann doch jeder Frau sein, sogar mit Vollbart Glitzerkleider tragen…

Natürlich gibt es auch noch die eine oder andere mutige, manchmal nervige Plappertasche, wie den stets adretten BILD-Politikchef Jan Schäfer (48) oder den ebenso stets unrasierten Ralf Schuler (56) mit der Sterntalerfrisur, der das Hauptstadtbüro leitet, also hauptsächlich sich selbst. Wenn die loslegen, kriegt Merkel Schüttelfrost, unken in der Reichstags-Kantine angeblich die Küchenschaben … Aber da sind’s natürlich auch noch Gäste, wie bei den Zwangs-Zeremonien des zwangsbezahlten Zwangsfernsehens. Die grüne Energie-Eiskugel Jürgen Trittin (67) … Der CSU-Clown und Ex-„Dr.“ Scheuer vom Zug nach Nirgendwo … Die linke Sahra Wagenknecht mit dem Gesunden Menschenverstand (sic)… Fast alles Pappköppe, die man schon beim Staatsfernsehen nicht mehr ertragen kann. Oder keine Sau kennt …

Klugscheisser hin, Neunmalkluge her: Unsereiner hat von Anfang an vor der scheinbaren BILD-Kehrtwende zum Gesunden Menschenverstand seinerzeit in PI-NEWS gewarnt, Memo: So lange BILD die von Merkel und Vasallen ins Land gelockten Vergewaltiger, Messer-Metzger und Bomben-Bastler nur „Männer“ nennt, nicht wenigstens Migranten … Solange sie ihnen beflissen den Persilschein von „psychisch Kranken“ ausstellt … So lange sie Putin einen kriminellen Diktator nennt, obwohl er wiederholt von Dreivierteln aller Russen gewählt wurde/wird … Solange BILD die Polen und Ungarn Anti-Demokraten nennt, weil sie ihre Kinder nicht zu Schwulen erziehen wollen/werden … So lange BILD nicht begreift, dass die AfD dank Hebamme Merkel von Millionen Deutschen demokratisch gewählt wurde/wird, kann BILD noch so viel Kreide fressen, noch so schöne, kluge Frauen und tapfere Männer, die dem DDR-Gulag gerade eben entkamen, an die TV-Front schicken: Die Geißlein bleiben in der Wanduhr. Bis der Jäger des verlorenen Menschenverstands kommt. Wolf bleibt Wolf! Und Corona eine Grippe …

Das sehen, hören, fühlen längst auch Leser wie „Jeanette“ bei PI-NEWS: „Die Bildzeitung ist wieder auf dem alten Regierungskurs“. Der ewig Hoffende biegt sich Herbert Wehner, den einstigen Hexenhammer der Sozen passend: BILD badet wieder lau! Peter Hahne (69), der weiße, weise alte, frühere ZDF-Mann klärt bei Boris Reitschuster (50), dem Tapferen, auf: „Die meisten Journalisten und Politiker leben in einer Parallelgesellschaft … Corona ist ihre Religion“ …

Stimmen im Wind. Hoffentlich nicht verweht …

PI-NEWS-Autor Peter Bartels war zusammen mit Hans-Hermann Tiedje zwischen 1989 und 1991 BILD-Chefredakteur. Davor war er daselbst über 17 Jahre Polizeireporter, Ressortleiter Unterhaltung, stellv. Chefredakteur, im “Sabbatjahr” entwickelte er als Chefredakteur ein TV- und ein Medizin-Magazin, löste dann Claus Jacobi als BILD-Chef ab; Schlagzeile nach dem Mauerfall: “Guten Morgen, Deutschland!”. Unter “Rambo” Tiedje und “Django” Bartels erreichte das Blatt eine Auflage von über fünf Millionen. Danach CR BURDA (SUPER-Zeitung), BAUER (REVUE), Familia Press, Wien (Täglich Alles). In seinem Buch “Die Wahrheit über den Niedergang einer großen Zeitung” (KOPP-Verlag) beschreibt Bartels, warum BILD bis 2016 rund 3,5 Mio seiner täglichen Käufer verlor. Kontakt: peterhbartels@gmx.de.