Thüringens AfD-Fraktionschef Björn Höcke hat am Donnerstag im Erfurter Landtag eine 31-minütige Rede gehalten, die das Widerstandsrecht und die Solidarität mit den friedlichen Spaziergängern, die derzeit bundesweit gegen die überbordenden Corona-Maßnahmen und die Impfpflicht auf die Straßen gehen, transportierte.

Höcke: „Ich rufe alle Menschen in Thüringen und in Deutschland zu friedlichem und kreativem Widerstand gegen diese rechtsstaatsgefährdende, demokratiegefährdende Politik auf. Da wo Recht zu Unrecht wird, wird Widerstand zur Pflicht!“

Und am Schluss in Richtung des thüringischen Ministerpräsidenten Bodo Ramelow: „Hören Sie auf, die Menschen in Angst und Schrecken zu versetzen. Hören Sie auf, unsere Kinder zu quälen. Das was unsere Kinder in den letzten zwei Jahren nicht mehr gelernt haben, das werden sie nie wieder ranholen. Sie haben eine Generation von Bildungsverlierern produziert. Schande, Schande, Schande. Und was besonders verdrießlich ist und was jedem Vater und jeder Mutter nicht nur die Zornesröte ins Gesicht treibt, sondern auch das Herz brechen lässt, das ist die Qual, die unsere Kinder jeden Tag im Unterricht erleiden müssen, dadurch dass sie als Gruppe, die überhaupt nicht durch dieses Virus gefährdet ist, ständig mit einem Mundschutz herumlaufen müssen. Einige Landräte haben sogar angeordnet, dass unsere Kinder in den Lüftungspausen den Mundschutz nicht ablegen dürfen. Für mich ist das nichts anderes als purer Sadismus!“

Prädikat der Rede: Sehenswert!