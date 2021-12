Als gäbe es keine wichtigeren Themen: Der Bundestag hat am Donnerstag auf Betreiben der FDP geschlagene 31 Minuten(!) darüber diskutiert, wer künftig neben der bösesten aller jemals existierenden Parteien – also der AfD – sitzen muss. Das Ergebnis der Abstimmung: Die Abgeordneten der CDU/CSU werden demnächst mit denen der FDP die Plätze tauschen. Die Unionsfraktion rückt damit – vom Parlamentspräsidium aus gesehen – im Plenum weiter nach rechts, die FDP weiter in die Mitte neben die Fraktion der Grünen.

Der AfD-Abgeordnete Stephan Brandner nahm das „unwürdige Schauspiel“ in seiner unverwechselbaren Art zum Anlass, die Ampel-Koalition farblich richtig einzusortieren: „Meine Damen und Herren, 736 Abgeordnete mal gut eine halbe Stunde sind ungefähr 380-Mannstunden, die wir jetzt darauf verschwenden, dass die hellbraune Koalition – wenn man Rot und Grün vermengt und ein bisschen Gelb dazumischt, kommt Hellbraun raus – jetzt wirklich die Sitzordnung hier ändern möchte.“

Und weils so schön war, hier die Rede von Brandner als Video (bereits über 220.000 Aufrufe bei Youtube), in schriftlicher Form (mit Zwischenrufen, entnommen aus den Bundestags-Plenarprotokollen) und am Ende des Beitrags mit einem Round up-Interview des Deutschlandkuriers (Oliver Flesch) mit dem Thüringer. Viel Vergnügen!



Stephan Brandner (AfD): Frau Präsidentin! Meine Damen und Herren! Welch unwürdiges Schauspiel! Ich hoffe wirklich, dass viele Millionen Menschen draußen mal schauen, was in diesem Bundestag los ist (Beifall bei der AfD), zu welchem Kasperletheater Sie diesen Bundestag haben verkommen lassen.

(Dr. Till Steffen [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]: Da redet der Richtige! Oberkasper!)



Heute Morgen sollte 30 Minuten über einen 60-Milliarden-Euro-Nachtragshaushalt debattiert werden. Wir sind – Gott sei Dank – eingeschritten; dann wurden 60 Minuten daraus. Normalerweise wird über Auslandseinsätze der Bundeswehr, bei denen es um Leben und Tod unserer Soldaten geht, 30 Minuten debattiert. Und was machen wir jetzt? Wir debattieren 30 Minuten lang, weil ihr nicht nebeneinander sitzen wollt, weil der Sitzplan

geändert wird. Ja, wie krank ist denn so was?



(Beifall bei der AfD)



Wichtige Debatten gehören hier ins Haus und nicht so ein Kasperletheater, wer neben wem sitzt. Ich nehme es vorweg: Uns ist sowieso wurscht, wer neben uns sitzt. Wir sitzen demnächst sowieso überall. Von daher ist uns das ganz egal – Kasperletheater!



(Beifall bei der AfD)



Aber wenn Ihnen das so wichtig ist – und ich kündige das für die AfD-Fraktion an –, dann können wir gern am Ende der Debatte eine namentliche Abstimmung darüber machen und mal sehen, wer sich namentlich wie positioniert. Ich bitte unseren PGF, diesen Vorschlag aufzunehmen.



Meine Damen und Herren, 736 Abgeordnete mal gut eine halbe Stunde sind ungefähr 380-Mannstunden, die wir jetzt darauf verschwenden, dass die hellbraune Koalition – wenn man Rot und Grün vermengt und ein bisschen Gelb dazumischt, kommt Hellbraun raus – jetzt

wirklich die Sitzordnung hier ändern möchte. Soll sie tun; wir haben nichts dagegen. Die CDU kann sich gern neben uns setzen; sie kann viel lernen: Wie geht gute

Oppositionsarbeit? Das ist bei uns zu lernen.



(Beifall bei der AfD)



Wie geht vor allem korruptionsfreie politische Arbeit? Das kann man von uns lernen.



(Lachen bei Abgeordneten der SPD, der CDU/CSU und des BÜNDNISSES 90/DIE

GRÜNEN – Dr. Till Steffen [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]: Fragen Sie mal Frau Weidel!)



Und so langsam, liebe CDUler, verbindet uns ja auch, dass es uns glücklich macht, dass Merkel weg ist, oder? Das sehe ich Ihnen an. Wir werden hier, glaube ich, auf eine gute Nachbarschaft hinarbeiten und sind im Endeffekt sehr froh darüber.



(Beifall bei Abgeordneten der AfD)



Insoweit könnte man meinen, dass wir als AfD richtig geschickt vorgegangen sind; denn wir wollen neben diesen blasierten Typen von der FDP auch nicht mehr sitzen.



(Heiterkeit und Beifall bei der AfD)



Es ist unerträglich, was in dieser Fraktion in letzter Zeit los ist. Je näher die sich an die Macht heranrobbten, desto blasierter wurde diese machtversessene, machtvergessene grün-links-devote Postengrapschertruppe von der FDP.



(Heiterkeit und Beifall bei Abgeordneten der AfD)

Ekelhaft, was aus dieser Partei geworden ist! Von uns aus kann sie auf der linken Seite sitzen, am besten so weit weg wie möglich von uns. Apropos Postengrapscher: Auch was an sexistischen Sprüchen und Anmachen aus der FDP-Truppe kommt, werden Sie von Grünen demnächst hier erleben.



(Heiterkeit bei der AfD – Widerspruch bei Abgeordneten des BÜNDNISSES 90/DIE

GRÜNEN und der FDP)



Wir haben da grau melierte Freiheitskämpfer der FDP. Die robben sich schamlos an die AfD-Abgeordnetinnen heran. Der Fraktionsvorsitzende berichtete mir von lüsternen Blicken einer verteidigungspolitischen Sprecherin der FDP; er fühlt sich sexuell belästigt. Es ist eine Katastrophe.



(Beifall bei Abgeordneten der AfD – Lachen bei Abgeordneten der SPD und der CDU/

CSU – Dr. Lukas Köhler [FDP]: Das ist Realitätsverweigerung! Was haben Sie denn

genommen?)



Sie hören Sprüche wie „Sperrt die AfD in Lager“. Sie hören Sprüche wie „Ihr kommt zu viel aus dem Ossi-Land“. Das ist eine verkommene Gurkentruppe geworden. Wir wünschen uns wirklich, dass die so weit weg von uns sitzen wie möglich,



(Zuruf: Pfui!)



und freuen uns auf eine gute Nachbarschaft zur CDU/CSU im Sinne einer guten, konstruktiven Oppositionsarbeit.



Vielen Dank.



(Beifall bei der AfD)