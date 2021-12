Von WOLFGANG HÜBNER | Der Gigant China (1,4 Milliarden Einwohner) ist diplomatisch und wirtschaftlich auf hartem Konfrontationskurs mit dem Zwerg Litauen (drei Millionen Einwohner). Anlass ist die im November erfolgte Eröffnung eines Vertretungsbüros der von China beanspruchten Insel Taiwan in der litauischen Hauptstadt Vilnius. Die chinesische Reaktion kam nicht überraschend, achtet Peking doch weltweit sehr erfolgreich darauf, dass der Staat Taiwan nicht international anerkannt wird, auch nicht auf der Ebene eines Vertretungsbüros. Was die Regierung der nicht nur an Einwohnern armen Baltenrepublik dazu bewogen hat, sich mit der neuen Weltmacht anzulegen, ist unbekannt.

Bekannt sind aber nun die Folgen: Denn Peking droht internationalen Unternehmen, sie aus dem chinesischen Markt auszuschließen, wenn sie ihre Geschäftsbeziehungen zu Litauen nicht abbrechen. Litauischen Angaben zufolge sollen schon erste ausländische Unternehmen deshalb Verträge mit Geschäftspartnern in dem EU-Mitgliedsstaat gekündigt haben. Nun hat sich die EU auf die Seite Litauens gestellt, damit auch Deutschland. Ob allerdings auch deutsche Unternehmen mit großer Abhängigkeit vom riesigen chinesischen Markt, wie zum Beispiel die Autoindustrie, den Konflikt mit China ebenfalls nicht scheuen werden, ist abzuwarten.

China blockiert bereits den Import litauischer Waren und seit einigen Tagen sogar die Ausfuhr bereits bezahlter Waren aus China nach Litauen. Zwar haben litauische Exporte nach China kaum Bedeutung. Doch viele litauische Unternehmen sind in internationale Lieferketten mit einem Bezug zu China integriert. Das macht den Konflikt hochbrisant für die EU, vor allem aber für ihr ökonomisches Schwergewicht Deutschland. Die neue Berliner Regierung ist damit von einem unter Umständen sehr folgenreichen Problem gefordert. Wenn auch die Beweggründe der Regierung in Vilnius unklar sind, warum sie in Kenntnis der Pekinger Position den Konflikt wagt, kann doch schon festgestellt werden: Er wird weder Litauen, der EU und wohl auch nicht China nutzen.

Litauen ist ein ökonomisch sehr schwaches Land mit einer hohen Quote von Auswanderern und Bürgern, die sich in anderen europäischen Staaten Arbeit suchen müssen. Die Konfrontation mit China dürfte objektiv nicht im Interesse der kleinen Republik mit der höchsten Inflation innerhalb der EU sein. Auch die EU, insbesondere Deutschland, wird an der Situation keinen Gefallen finden. Doch kann Brüssel den EU- und Eurostaat Litauen auch nicht ohne großen Gesichtsverlust fallen lassen.

Großes Interesse an der Lage könnten allerdings die USA haben, die zunehmend auf Konfrontationskurs zu dem weltpolitischen Rivalen China sind. Und auch eine Schwächung oder gar Spaltung der EU käme den strategischen Absichten der Biden-Administration nicht gerade ungelegen. Auf jeden Fall wird in Osteuropa nicht nur im Ukraine-Konflikt gezündelt, sondern nun auch mittels Litauen im Konflikt mit China.

PI-NEWS-Autor Wolfgang Hübner schreibt seit vielen Jahren für diesen Blog, vornehmlich zu den Themen Linksfaschismus, Islamisierung Deutschlands und Meinungsfreiheit. Der langjährige Stadtverordnete und Fraktionsvorsitzende der „Bürger für Frankfurt“ (BFF) legte zum Ende des Oktobers 2016 sein Mandat im Frankfurter Römer nieder. Der leidenschaftliche Radfahrer ist über seine Facebook-Seite und seinen neuen Telegram-Kanal erreichbar.