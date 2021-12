Es gebe keinerlei Grund, eine Impfung gegen Corona nicht zu empfehlen. Das schrieb die Ärztekammer in Österreich jetzt an die Mediziner in ihrem Land. Doch dagegen regt sich Widerstand in den eigenen Reihen. Was genau geschehen ist, erfahren Sie bei COMPACT.Der Tag am 17. Dezember. Und damit herzlich willkommen zu den wichtigsten Nachrichten des Tages. Das sind einige der Themen:

Urteil – In Niedersachsen dürfen Ungeimpfte wieder einkaufen

Impfzwang – Warum bei der AfD-Jugend auch Geimpfte demonstrieren

Österreich – Ärzte gegen Impfzwang

Das Letzte – Doktor Specht und der Corona-Test