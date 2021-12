Erst war es vor allem Sachsen, dann Thüringen. Nun scheinen die Corona-Proteste auch den Westen Deutschlands zu erreichen. So auch Hamburg, wo am Wochenende die vielleicht größte Demonstration der vergangenen Jahre stattfand. Die Einzelheiten erfahren Sie in COMPACT.Der Tag am 13. Dezember. Und damit herzlich willkommen zu den wichtigsten Nachrichten des Tages. Hier sind einige der Themen:

Hamburg gegen 2G – 20.000 sagen Nein zur Spaltung der Gesellschaft

Düsseldorf – Corona-Rebellen auf der Königsallee

Österreich – Weiter Widerstand gegen die Impfpflicht

Das Letzte – Horch und Guck: Der Verfassungsschutz lobt das Compact-Magazin

Auch der österreichische Nachrichtensender AUF1 berichtet in seiner Nachrichtensendung vom Montag über die aktuellen Corona-Proteste in Wien und Deutschland (Düsseldorf ab 8:50 min):