Lange war es nur Sachsen, doch nun scheinen Corona-Proteste in immer mehr Regionen Deutschlands an Zulauf zu gewinnen. Selbst in Berlin wurde am Wochenende wieder demonstriert. Und in Hamburg gab es den größten Spaziergang seit Beginn der Einschränkungen vor über anderthalb Jahren. Die Einzelheiten erfahren Sie in COMPACT.Der Tag am 6. Dezember. Und damit herzlich willkommen zu den wichtigsten Nachrichten des Tages. Das sind einige der Themen.

Protest trotz Verbot – Wie Berlins Demonstranten die Polizei austricksten

Von Hamburg bis Wien – Auf der Straße gegen Impfpflicht und Lockdown

Koalitionsvertrag – Wer hatte wohl das letzte Wort?

Das Letzte – Das Scholz-Kabinett: Karl Lauterbach und andere Betonköpfe