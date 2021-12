Die Forderungen sind unmissverständlich: Rigorose Kontaktbeschränkungen, Verzicht auf Reisen und selbst das Singen zu Weihnachten soll verboten werden. So fordert es das Robert Koch-Institut und begründet seinen Vorstoß mit der Omikron-Variante. Worauf auch Sie sich an den Feiertagen einstellen müssen, erfahren Sie in COMPACT.Der Tag zur Wintersonnenwende am 21. Dezember. Das sind einige der Themen:



Prügelszenen am Checkpoint Charly – Was geschieht, wenn Berlins Polizei Auslauf bekommt

Weihnachten nur mit Geimpften? – Wie die Spritze die Deutschen spaltet

Ein Arzt packt aus – So werden Ungeimpfte in die Verzweiflung getrieben

Hardliner – Lothar Wieler will den Lockdown

Das Letzte – Plant Putin den Dritten Weltkrieg?