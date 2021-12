Von PETER M. MESSER | Wieso ist es heute nicht mehr möglich, widerstreitende Interessen rational abzuwägen? Wieso gilt man etwa auch dann als Unmensch, wenn die Kritik an den Corona-Maßnahmen gerade auf die Beschädigungen abzielt, die sie menschlichem Leben zufügen, und man nur eine echte Abwägung von Kosten und Nutzen will? Wieso dürfen die Schäden durch unterlassene Behandlungen und Vorsorgeuntersuchungen oder die psychischen Folgen des Lockdowns und die damit verbundenen Entwicklungsstörungen bei Kindern gar nicht erst thematisiert werden?

Im Folgenden möchte ich die These vertreten, dass solche Abwägungen heute der Gesellschaft gar nicht mehr möglich sind, gerade weil die Menschenwürde zum singulären und höchstrangigen Gut erklärt worden ist. Sie sind nicht mehr vereinbar mit einer Logik, nach der die „Gesellschaft der Singularitäten“ funktioniert, wie sie Andreas Reckwitz in seinem gleichnamigen Buch beschrieben hat. Nach Reckwitz wurde die industrielle Gesellschaft bisher von einer „Logik des Allgemeinen“ dominiert: Eine Sache oder oft auch eine Person wurde danach bewertet, wie sehr sie allgemeine Maßstäbe erfüllte.

Ein Auto wurde etwa danach bewertet, wie schnell oder sparsam es war oder wie viel es transportieren konnte. Die Bildung einer Person wurde danach bestimmt, wie viel von einem bestimmten Bildungskanon man beherrschte. Nachdem aber die wesentlichen Bedürfnisse durch den technischen Fortschritt und den von ihm erzeugten Wohlstand gedeckt sind, treten andere Gesichtspunkte mehr in den Vordergrund. Beim Auto etwa das Design, die Produktidentität und das Erlebnis, das das Produkt vermittelt. Solche Effekte sind aber nicht nach allgemeinen Kriterien begründbar.

„Doing singularity“

Über Geschmack lässt sich nicht streiten. Entscheidend ist nun, dass die betrachtete Sache „einmalig“, dass sie singulär ist. Sie ist nicht mehr Mittel zum Zweck, sondern Selbstzweck und hat daraus einen Eigenwert. Die Bestimmung, was singulär ist, wird zwar durchaus gesellschaftlich verhandelt und erzeugt („doing singularity“). Das zeigt sich am besten an Umwertungen wie der von ursprünglich rein funktionalen Gegenständen aus dem industriellen Umfeld, etwa einer Lampe, die zur singulären Designikone und teurem Einrichtungsobjekt geadelt werden. Aber scharf nach allgemeinen Kriterien zu begründen ist das nicht mehr.

Mehr noch als für Dinge gilt das Singularitätskriterium natürlich für Menschen und ihre Menschenwürde. Jeder soll als einzigartige Persönlichkeit wahrgenommen werden und nicht bloß Mittel zu einem Zweck sein. Damit lassen sich aber keine Interessenkonflikte mittels Abwägungen widerstreitender Interessen mehr lösen. Der Lockdown mit allen seinen Folgeschäden für bestimmte Menschen ist Mittel zu dem Zweck, andere Menschen vor Schäden durch Corona zu schützen, und in umgekehrter Blickrichtung müssen Risiken und Schäden durch Corona hingenommen werden, um andere menschliche Belange nicht zu beeinträchtigen.

Hier kollidieren absolut gesetzte Güter. Eine Gesellschaft, die von der „Logik des Singulären“ beherrscht wird, ist zu so einer Abwägung zwischen Menschenwürdebelangen nicht mehr in der Lage. Deshalb muss sie, nachdem sie einen Menschenwürdebelang herausgehoben hat, alle anderen Belange völlig verdrängen und sie delegitimieren, wie es ja allenthalben zu beobachten ist.

Kein Halten vor der totalen Inanspruchnahme

Weil die Gesellschaft der Singularitäten nicht nach allgemeinen Maßstäben urteilt, kann sie nichts nach solchen ins Verhältnis (ratio) setzen und ist im wörtlichen Sinne irrational. Ihre Werturteile sind letztlich ästhetische Urteile. Das ästhetische Urteil vollzieht sich dabei als ein emotionales Berührt- und Betroffenwerden, es wird als passives In-Anspruch-genommen-Werden erlebt. Denn die ästhetische Erfahrung ist jedenfalls heutzutage in ihrer Reinform auf die Überwältigung des Individuums ausgerichtet, das von ihr ganz in Anspruch genommen wird und das auch ganz in Anspruch genommen werden will.

Nichts soll von seiner Erfassung durch das Erlebnis zurückgehalten werden, keine vermittelnde Instanz soll dazwischentreten. Das singuläre Objekt oder die singuläre Person erzeugt im Idealfall ein singuläres Erlebnis, in dem sich das Individuum als passiv ergriffen empfindet. Wissenschaftler mögen noch so sehr darauf verweisen, dass das Erlebnis immer im Individuum selbst erzeugt wird – sie werden damit kein Gehör finden, weil dies das singuläre Erlebnis zum Selbstbetrug entwerten würde.

Die Suche nach dem singulären Erlebnis fördert bei Individuum also eine Haltung des Sich-Öffnens und Empfindsam-Werdens, die eine gesuchte Passivität beinhaltet. Wenn diese ästhetische Haltung auf das moralisch singuläre Gut der Menschenwürde trifft, gibt es darum kein Halten mehr vor der totalen Inanspruchnahme.

Journalisten sind heute Teil der Politik und deren Anwälte gegen ihre Leser

Cora Stephan hatte in ihrem immer noch lesenswerten Buch „Der Betroffenheitskult“ (1993, antiquarisch) behauptet, dass eine Gesellschaft, die Emotionalisierung zum Fundament von Politik mache, irgendwann handlungsunfähig werden müsse durch den Widerstreit der zahlreichen emotionalisierten Anliegen. Jetzt zeigt sich, dass diese Annahme falsch war: Die Gesellschaft der Singularitäten verfällt nicht in eine allgemeine Lähmung, sondern verklumpt um einen oder sehr wenige hochemotionalisierte Inhalte mit totalem Anspruch (Corona, Klima usw.), gegenüber denen alle anderen Anliegen verdrängt und delegitimiert werden. Sie endet in einem Totalitarismus der Singularitäten.

Der politische Diskurs holt damit unter den Bedingungen der umfassend ästhetisierten Gesellschaft der Singularitäten nur nach, was der künstlerische Diskurs vorgemacht hat. Wie Christian Demand in seinem ebenso anspruchsvollen wie unterhaltsamen Buch „Die Beschämung der Philister“ beschrieben hat, wird über Inhalt und Wert von Kunst und Kunstwerken nicht mehr anhand rationaler oder überhaupt verhandelbarer Kriterien gestritten.

Stattdessen wird Kunst zu Gegenstand von „Verklärungsprosa“, die sie ohne belastbare Begründung in den Himmel hebt und gleichzeitig die Beschämung derer betreibt, die erstens dieses Urteil nicht teilen und zweitens die Träger jener Defizite sind (der Wahrnehmung, des Bewusstseins usw.), deren „Heilung“ der Kunst erst ihren Rang gibt. So wie Kunstkritiker heute Teil des Systems Kunst und deren Anwalt sind (und nicht etwa Anwalt des Publikums), so sind Journalisten heute Teil der Politik und deren Anwälte gegen ihre (moralisch und intellektuell) defizitären Leser, die sich nur durch Unterwerfung ihre Anerkennung verschaffen können.

Drei Konsequenzen für den Widerstand

Wer dagegen unterschiedliche Lebensbelange gegeneinander abwägt, betrachtet Menschen nicht nur nach der Logik des Allgemeinen, die doch Gegenstand der Logik des Singulären sein sollten. Er zeigt auch eine Distanz zu ihnen, einen Mangel an Emotionalität, der für den „singularisierten“ Menschen nicht nachvollziehbar und bedrohlich ist. Das Ergebnis der Abwägung mag noch so gut sein: Alleine die darin gezeigte Fähigkeit, sich der emotionalen Betroffenheit durch den Anderen und der Inanspruchnahme durch seinen Anblick (Emmanuel Levinas) zu entziehen, und stattdessen eine zweckrationale Logik anzuwenden, macht den Abwägenden zum Monster, das man nur noch bekämpfen kann.

Der Vertreter einer „Logik des Allgemeinen“ ist also von der Politik der Singularität doppelt ausgeschlossen: Er ist Träger einer Rationalität, die diese Politik erstens nicht teilt und gegen die sie sich zweitens geradezu definiert. Eine sinnvolle Diskussion ist mit der anderen Seite darum nicht möglich.

Diese Bedingungen von Politik in einer Gesellschaft der Singularitäten haben für den Widerstand mehrere Konsequenzen: