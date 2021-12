Von PETER BARTELS | Gen-Mais … Gen-Getreide … Gen-Kartoffel … GRÜNE, LINKE, SOZIS liefen Amok, CDU/CSU hechelten nach: Alles vom Teufel! Gen-Spritze gegen Corona?? Danke! Danke! Danke! Für das ewige Leben … Für die ewigen Milliarden …

Immer mehr Ärzte schreien auf. 380 haben einen Offenen Brief an Bundeskanzler, Gesundheitsminister, Ethikrat, Bundesärztekammer, Kassenärztliche Vereinigungen, Parteien, Politiker, Presse, Glotze geschrieben:

„Mit großer Sorge nehmen wir wahr, dass unsere Gesellschaft in gegen-COVID-Geimpfte und Ungeimpfte gespalten wird und dass auf Ungeimpfte ein wachsender Druck ausgeu?bt wird, sich impfen zu lassen. Wir fordern die Regierung auf, dieser Spaltung Einhalt zu gebieten und alle direkten und indirekten Zwangsmaßnahmen mit dem Ziel einer Impfung von bisher Ungeimpften nicht nur einzustellen, sondern aktiv zu unterbinden … Zwang oder Druck, sich impfen zu lassen, sind weder gerechtfertigt noch ethisch vertretbar …“

Kurz und Kladde

Der Brief zirkuliert seit Tagen das Netz rauf und runter. PI-NEWS hat ihn lesbar „übersetzt“, gekürzt: Der Covid-Schutz beträgt zwar 60 bis 95 Prozent, hält etwa dreieinhalb Monate. Und enthüllt eine sog. „Kohorten-Studie“ in Israel bei 596.618 Geimpften und Ungeimpften: „Nur“ 58 Prozent Risikominderung für eine mögliche Krankenhausbehandlung – viel weniger als Pharma, Politiker, Presse, Radio und Glotze versprachen. Die absolute Risikominderung betrug sogar nur 0,025 Prozent. Heißt: 4000 Menschen müssen geimpft werden, um eine (1 !!) Krankenhaus-Einweisung zu verhindern. Um einen einzigen Todesfall zu verhindern, wird das Risiko durch die Impfung sogar nur um 0,0039 Prozent gesenkt. Heißt: 26.000 Menschen müssen geimpft werden um einen (1 !!) COVID-Toten zu verhindern.

In den Augen der Polit-„Experten“ wie Lauterknall und Södolf haben Mediziner, Virologen und Epidemiologen offenbar keine Ahnung, wenn sie warnen: „Die Wahrscheinlichkeit … durch die Impfung geschützt zu werden, ist extrem gering, muss unbedingt gegen die Risiken der Impfung abgewogen werden!“

Bei keinem Arzneimittel oder Impfstoff habe es seit Bestehen der Datenbanken in so kurzer Zeit so viele Meldungen von schweren, unerwünschten Wirkungen und Todesfällen gegeben, wie bei den Impfstoffen gegen COVID-19. Sie zitieren den „Sicherheitsbericht (20.9.2021) des bisher „unantastbaren“ Paul-Ehrlich-Institut: „156.360 Meldungen über „Zwischenfälle“ im Zusammenhang mit einer COVID-Impfung in Deutschland. Von den „Zwischenfällen“ endeten 1450 tödlich, 15.122 aller Impfungen wurden als schwerwiegend eingestuft (also Krankenhaus): Schwerwiegende Nebenwirkungen: Herzmuskel- und Herzbeutel-Entzündung, schwere allergische Reaktionen (Anaphylaxie), Thrombosen (Lungenembolien, Schlaganfälle, Herzinfarkte), Mangel an Blutplättchen (Thrombozytopenie, Blutungen) und Ganzkörperlähmung (Guillain-Barré-Syndrom).

Public Health …

Spätfolgen wie Antikörper Entzündungen, Autoimmun-Erkrankungen seien noch gar nicht absehbar … Und: Geimpfte sind genauso ansteckend wie Ungeimpfte, wie eine große Bevölkerungsstudie von Public Health England bestätigt: sowohl bei Infektionen mit der Alpha- als auch mit der Delta-Variante finden sich bei Geimpften und Ungeimpften die gleichen PCR-Ct-Werte. Außerdem gäbe es keine einzige Studie, die einen Nutzen der Impfung für Genesene nachweist. In einer Studie aus Qatar betrug das Risiko bei ungeimpften Genesenen 0,37 Prozent, das Risiko für einen schweren Verlauf sogar nur 0,001 Prozent, und es gab keinen einzigen Todesfall … Die Nutzen-Schaden-Bilanz wird durch das Lebensalter und chronische Erkrankungen bestimmt. So konnte in einer systematischen Übersichtsarbeit gezeigt werden, dass das Risiko, an COVID zu versterben, für Menschen über 80 Jahren etwa 10.000 Mal höher ist als für Kinder unter zehn Jahren …

Paul Ehrlich Institut …

Die Zahlen im Sicherheitsbericht des Paul-Ehrlich-Instituts legen nahe, dass schwere unerwünschte Impf-Wirkungen bei Kindern etwa gleich häufig vorkommen wie bei Erwachsenen. Herzmuskel-Entzündungen treten bei Kindern und Jugendlichen sogar häufiger auf … Die Nutzen-Schaden-Bilanz der Impfung für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene ist mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit negativ. Das heißt, die Impfung richtet mehr Schaden an als sie verhindert. Allenfalls bei alten Menschen und Risikofaktoren „könnte“ „eventuell“ die Schutzwirkung der Impfung überwiegen. Der nur kurzzeitige Schutz, die negativen Folgen der Booster-Impfungen lassen aber selbst diesen Nutzen zweifelhaft erscheinen. Deshalb muss es jedem Menschen freigestellt sein, sich nach ehrlicher Aufklärung über Nutzen und Risiken frei für oder gegen die Impfung zu entscheiden. Eine direkte oder indirekte Impfpflicht ist auf der Basis der vorliegenden Erkenntnisse weder zu rechtfertigen noch ethisch vertretbar …

Fazit

Der absolute, individuelle Nutzen der Impfungen gegen COVID-19 ist im Bevölkerungsdurchschnitt marginal. Er mag höher sein für Menschen mit hohem Risiko für einen schweren COVID-Verlauf … jungen und gesunden Menschen, vor allem gesunden Kindern und Jugendlichen, muss von der Impfung abgeraten werden, da die Risiken für schwerwiegende Nebenwirkungen und Spätfolgen den möglichen Nutzen bei weitem übersteigen… Die Behauptung, dass durch die Impfung andere Menschen vor COVID-19 geschützt werden, ist in Anbetracht der hohen Anzahl von Erkrankungen bei Geimpften und Null Unterschied zu Ungeimpften falsch. Eine Impfung von Genesenen ist weder wissenschaftlich noch infektions-epidemiologisch sinnvoll.

Forderung

Sofortiger Stopp der Ausgrenzung/Einschränkung von ungeimpften Kindern und Jugendlichen an sozialer Teilhabe … Sofortiger Stopp der einseitigen, die möglichen Schäden verharmlosenden Impfinformation … Ende der Nötigung der Bevölkerung zur Impfung … Sofortiges Ende der Diskriminierung von Ungeimpften, der Ungleichbehandlung von Geimpften und Ungeimpften im öffentlichen Leben, am Arbeitsplatz, in den Schulen, den Kitas … Rückkehr der politischen und medizinischen Entscheidungsträger zu (wissenschaftlicher) Neutralität … Weg von der bislang geführten lobbykonformen Panikpolitik, die sowohl gezielt wissenschaftliche Tatsachen ignoriert als auch die freiheitlich-demokratischen Grundwerte mit Füßen tritt.

Der alte, weiße Mann von PI-NEWS ergänzt in memoriam Gertrude Stein (anno 1913): „Eine Rose ist eine Rose … eine Rose…“ Corona ist leider keine Rose, nur eine Grippe, eine Grippe, eine Grippe ….

PI-NEWS-Autor Peter Bartels war zusammen mit Hans-Hermann Tiedje zwischen 1989 und 1991 BILD-Chefredakteur. Davor war er daselbst über 17 Jahre Polizeireporter, Ressortleiter Unterhaltung, stellv. Chefredakteur, im “Sabbatjahr” entwickelte er als Chefredakteur ein TV- und ein Medizin-Magazin, löste dann Claus Jacobi als BILD-Chef ab; Schlagzeile nach dem Mauerfall: “Guten Morgen, Deutschland!”. Unter “Rambo” Tiedje und “Django” Bartels erreichte das Blatt eine Auflage von über fünf Millionen. Danach CR BURDA (SUPER-Zeitung), BAUER (REVUE), Familia Press, Wien (Täglich Alles). In seinem Buch “Die Wahrheit über den Niedergang einer großen Zeitung” (KOPP-Verlag) beschreibt Bartels, warum BILD bis 2016 rund 3,5 Mio seiner täglichen Käufer verlor. Kontakt: peterhbartels@gmx.de.