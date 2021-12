Anders als einige eher bierernste und somit comic-untypische Polit-Blasengeschichten, die sich am Markt anbieten, kämpft die Comicserie „DAN DRIVER“ mit Witz und Satire gegen den Wahnsinn des aktuellen „Zeitgeistes“.

Im klassischen Comic-Stil kommen „Die Zeitabenteuer des DAN DRIVER“ daher unter dem Motto: „Die Gegenwart hat uns eingeholt“ – „Die Gruselgestalten sind unter uns“ – „Wir werden von Zombies kujoniert“.

Ausgefeilte witzige und freche Dialoge entspannen den Leser auch bei schwieriger Thematik. DAN DRIVER-Comics sind in erster Linie Abenteuer. Selbsverständlich alles garantiert ohne Gender Neusprech. Kann ja auch nicht – denn DAN DRIVER und seine Sprache kommen aus einer anderen Zeit – aus dem Jahr 1984.

Warum er die Spanne zwischen 1984 und 2014 schlafend in einem Sarg verbracht hat, und was er nach seinem Erwachen im Jahr 2014 erlebt, wird hier nicht verraten. Nur so viel: wer nach 30 Jahren heute in seiner jeweiligen Heimatstadt durch die Straßen schlendert, sofern das überhaupt noch in gemütlicher Form möglich ist, weiß wohin die Reise geht.

In weiteren Zeitreisen werden DAN DRIVER und seinen Freunden einige Hintergründe zu den heutigen Katastrophen offenbart. Dan Driver ist ein Rock‘n‘Roller der alten Schule und macht mit seiner Kombo Heartbeat die heimischen Clubs im Jahre 1984 unsicher. Zur Band gehören der transige Basser ToyBoy, stilecht mit SM-Accessoires, und der schwatte Trommler BangBang, ein Kerl wie ein Baum.

Vervollständigt wird die fröhliche Bagage von Betty Beat (Dan Drivers großer Liebe) und dem umtriebigen Manager Lefty (dessen Knarre des öfteren mal locker sitzt). Wie in jeder klassischen Comic-Serie sind nicht nur gute Gesellen unterwegs, was der extrem fiese Pater Schmutz und „Z“ alles im Schilde führen, ist heute leider schon wieder Realität. Die kaputten Zwillinge Dizzy und Lizzy gibts übrigens auch noch.

Wäre Dan Driver als Comic-Serie tatsächlich in den 1980er-Jahren erschienen, hätte sie hervorragend in die kultigen U-Comix-Hefte gepasst, alleine schon vom untergrundigen Zeichenstil und der anarchischen Komik wegen. Machen wir uns aber nichts vor, damals wie heute war die richtige (also primär linke) Haltung wichtiger als das Können.

Das Manuskript der Serie wurde bereits 2014 geschrieben – die Veröffentlichung erfolgte im März 2021 bei Retro-Comix. Mittlerweile sind vier Hefte veröffentlicht. Band 5 kommt im Januar – weitere Abenteuer sind bereits für 2022 in Arbeit.

Bestellmöglichkeit:

» DAN DRIVER die ersten drei Hefte No1, No2 ,No3 und No4 zum Paketpreis 39 Euro, versandkostenfrei in Deutschland – hier bestellen

» DAN DRIVER Einzelheft 12,80 Euro Versandkostenfrei – hier bestellen