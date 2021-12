Von SELBERDENKER | Momentan beobachten wir den Siegeszug einer neuen sozialistischen Agenda. Der hatte jedoch schon begonnen, bevor sich Angela Merkel, die Mutter der Spaltung, feierlich vom Hof blasen ließ. Kanzler Scholz wird ihr Zerstörungswerk nur noch ungehemmter fortsetzen können. Die Merkel-Koalition mit den Sozialisten der SPD hat die einst bürgerliche, christliche CDU zur Unkenntlichkeit aufgelöst und geschwächt. Die Partei ist derart zersetzt und korrumpiert, dass sie in der Opposition nicht gegen die weitere Zerstörung Deutschlands durch die Ampel-Regierung arbeiten will, sondern lieber die letzte verbliebene bürgerlich-freiheitliche Kraft zum Feind erklärt. Überraschend deutlich hat sich nun auch die FDP der allgemeinen sozialistischen Agenda gebeugt. So wird auch die FDP als bürgerlich-freiheitliche Kraft neutralisiert. Zur Belohnung darf Lindner nun den Finanzminister geben.

Bewährte Schranzen als Platzhalter

Im Grunde spielt es jedoch kaum eine Rolle, wer in welches Pöstchen gelobt wird, denn die Marschrichtung ist längst vorgegeben. Alle Funktionen, die dieser Marschrichtung im Wege stehen könnten, wurden im System Merkel schon mit willigen Oberhäuptern besetzt, die die beschlossene Agenda nur noch abnicken oder bei Bedarf sogar Schützenhilfe liefern. Personen spielen keine Rolle, Persönlichkeiten wurden rechtzeitig abgesetzt. Das führt dann zu sowas wie Annalena Baerbock als Außenministerin. Jede anständige Putzfrau mit Charakter wäre für das Amt besser geeignet als diese Handpuppe des Weltwirtschaftsforums. Gerade wurde AKK, die erfolglose Verteidigungsministerin, für das Amt der Bundespräsidentin vorgeschlagen. Das sind keine Staatsleute vom Schlage Adenauers, Schmidts oder Erhards mehr, das sind bewährte, mäßig intelligente Schranzen, die in relevanten, gut bezahlten Posten als Platzhalter wiederverwendet werden, damit sie dort, im Sinne der Agenda, keinen Schaden anrichten können.

Chemtrails und Echsenmenschen

Man soll ja nicht an „Verschwörungstheorien“ glauben, weil man dann als unseriös gilt. Der Autor glaubt auch nicht an Chemtrails oder Echsenmenschen. Es ist auch leider nicht wahrscheinlich, dass uns Aluhüte vor der herrschenden Irrsinnspolitik schützen können. Doch soll man wirklich glauben, dass es Demokratie ist, wenn Herr Schwab und sein Machtclub maßgeblich die Regierungsfunktionäre von morgen auswählt? Merkel, Marcron, Spahn, Kurz, Baerbock und viele andere waren bekanntlich erwählte Mitglieder von Schwabs „Young Global Leaders“ und/oder eng vernetzt im Weltwirtschaftsforum. Hohe Funktionsträger in Ämtern von Medien und Banken profitieren in diesen Netzwerken und agieren in ihrem Sinne und in eigenem Sinne. Es ist keine abwegige Verschwörungstheorie, es ist das uralte Spiel von Macht, Gier und Eitelkeit. Nackte Macht setzt sich mal wieder durch, nimmt Spaltung in Kauf oder beabsichtigt diese sogar. Das geschieht noch nicht mit Waffengewalt, jedoch mit finanziell geförderter Gewalt über massenmediale Meinungsmache.

Schwabs Buch „COVID-19: Der Große Umbruch“ von 2020 kommt weniger gut an. Selbst die guten Bewertungen sind meist nur Satire. Seine „Schöne neue Welt“ wollen die meisten Menschen nicht. Es sieht jedoch ganz so aus, dass sie sie trotzdem bekommen werden. Für deren „Neue Welt“ muss zunächst die alte, bewährte, gewachsene, gottgegebene Welt zerstört werden.

Schwarz die Zukunft, Rot die Gegenwart, Golden die Vergangenheit!

Auf dem Stumpf eines abgeschlagenen Baumes sitzt der deutsche Michel. Er wirkt dort etwas ratlos, versteht vielleicht noch nicht, warum er es zugelassen hat, dass der Baum gefällt wurde. In der Hand hält er die Fahne in den Farben Schwarz-Rot-Gold. Darunter die Inschrift: „Schwarz die Zukunft, Rot die Gegenwart, Golden die Vergangenheit!“ Es ist ein Postkartenmotiv aus dem Jahr 1919. Der erste Weltkrieg war verloren. In Bayern war eine sozialistische „rote“ Räterepublik an die Macht gelangt: „Die „Räterepublik Baiern“ markiert die letzte Phase der Revolution 1918/1919 und den Versuch, in Bayern ein neues Gemeinwesen zu etablieren: Hauptziele waren die Machtübernahme durch die Arbeiterparteien, der Anschluss an die Weltrevolution sowie die Vergesellschaftung der Wirtschaft. (…)“ (Historisches Lexikon Bayerns)

Viel davon erinnert stark an heute. Momentan wird alles abgewickelt, was an der Bundesrepublik gut und vorbildlich war: Unser Grundgesetz, die bürgerlichen Freiheiten, die Würde des Menschen, eine stabile Marktwirtschaft, die Gewaltenteilung und unsere aufgeklärte Bildungsnation. Es sieht momentan nicht danach aus, dass wir die neuen Sozialisten noch davon abhalten können, ihr Zerstörungswerk erneut zu vollenden. Sie haben die fast totale Macht erlangt und die Axt liegt wieder am Baum.

Ein kurzes Nachwort

Um den Artikel nicht gänzlich depressiv enden zu lassen, sei noch der Hinweis erlaubt, dass auch abgeschlagene Bäume wieder austreiben können, wenn ihre alten Wurzeln noch gesund sind. Auch nach dem zweiten Weltkrieg, nach der Herrschaft der nationalen Sozialisten, konnte der Baum wieder einen neuen Stamm bilden. Das macht Hoffnung. Es gibt jedoch eine Voraussetzung, die unbedingt erfüllt sein muss, damit wir diese Hoffnung wirklich haben können: Lassen wir nicht zu, dass sie dieses Mal auch unsere Wurzeln vergiften!