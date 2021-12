Von KEWIL | Nicht dass der ungeheuer bedeutende Vorsitzende des Weltärztebundes, Frank Ulrich Montgomery, nicht schon früher viel Unsinn zu Corona erzählt hätte. So forderte er mehr als fragwürdig ein sinnloses Abspritzen kleiner Kinder gegen Covid-19 und anderen medizinischen Quatsch. Aber der riesengroße Weltärztepräsident Frank Ulrich fühlt sich jetzt auch höher als der Rest von uns und „kleine Richterlein“:

„Ich stoße mich daran, dass kleine Richterlein sich hinstellen und wie gerade in Niedersachsen, 2G im Einzelhandel kippen, weil sie es nicht für verhältnismäßig halten. Da maßt sich ein Gericht an, etwas, das sich wissenschaftliche und politische Gremien mühsam abgerungen haben, mit Verweis auf die Verhältnismäßigkeit zu verwerfen. Da habe ich große Probleme. Es gibt Situationen, in denen es richtig ist, die Freiheitsrechte hinter das Recht auf körperliche Gesundheit – nicht nur der eigenen Person, sondern Aller – einzureihen. Und eine solche Situation haben wir.“

Rumms, ich habe gesprochen! Ich, der Halbgott in Weiß! Was interessieren mich Rechtsstaat und Freiheitsrechte? Was interessieren mich Einzelhändler? Wir Ärzte stehen doch viel höher als unsere Patienten. Ich, der Frank, schwebe doch über den Gesetzen. Gewaltenteilung, was ist das? Was geht mich das Grundgesetz an? Ich bin das Gesetz der Welt!

Wird der Frank eigentlich schon vom Verfassungsschutz beobachtet? Vielleicht entsorgt jemand den kleinen Doktor Montgomery irgendwann zusammen mit seiner Pandemie? Danke im voraus.