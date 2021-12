Von WOLFGANG HÜBNER | Bundeskanzler Olaf Scholz will keine „roten Linien“ respektieren und bezeichnet trotz der großen Demonstrationswelle durch das ganze Land die Impfskeptiker als „extreme Minderheit“; seine Innenministerin Nancy Faeser holt gleich mal weitere 25.000 Afghanen ins Sozialsystem, formuliert einen neuen Heimatbegriff, der die ganze Welt einlädt, und droht mit der Polizei, wem „Hass und Hetze“ im Netz nachgesagt wird; Verteidigungsministerin Christine Lambrecht nimmt gar Russlands Präsidenten Putin „ins Visier“ der Buntenwehr; Außenministerin Annalena Baerbock zeigt China und Nord Stream 2 den Stinkefinger: Schon wenige Tage nach Antritt der neuen Bundesregierung gebärden sich die ausgewechselten politischen Charaktermasken so aggressiv wie einst die „Goldstücke“ um den Kölner Dom.

Man ist versucht zu lächeln über so viel Großmäuligkeit und Machtprotzerei. Doch ist zu befürchten, dass die genannten Damen und auch der Herr im Bundeskanzleramt es durchaus ernst meinen mit ihren Ankündigungen und Drohungen. Da hat sich offenbar viel angestaut an Aggression und Herrschaftswille. Es ist deshalb sehr ratsam, sich sofort darauf einzustellen, es mit Leuten in der Bundesregierung zu tun zu haben, die zwar jeglicher natürlichen Autorität entbehren, aber einen ungehemmten Drang zum Autoritären haben und nun auch zeigen. Wenn die Innenministerin noch nicht mal den Unterschied zwischen Judikative und Exekutive akzeptieren will, dann ist für die Grund- und Bürgerrechte Alarmstufe Eins.

Und wenn außen- wie militärpolitisch so unverfroren dilettiert wird, dann kann das für alle Deutschen schwerwiegende Folgen haben. Wer die Exportnation Deutschland in Peking in Verruf bringt, muss wissen, welche Konsequenzen das haben kann. Wer Putin „ins Visier“ nimmt, sollte nicht verkennen, wer im Ernstfall im Visier eines Staates ist, der nicht noch einmal einen Krieg auf seinem Territorium austragen will. Und wer aller Welt eine neue Heimat in Deutschland offeriert, darf sich über hunderte Millionen nicht wundern, die demnächst durch die offene Tür kommen.

Ein wenig gleicht die Situation derjenigen von 1998 nach der Bildung einer rot-grünen Bundesregierung. Damals sollte die doppelte Staatsbürgerschaft schrankenlos eingeführt werden. Erst die Wahlschlappe in Hessen, wo die CDU unter Roland Koch eine erfolgreiche Kampagne gegen diese Pläne zum Sieg in der Landtagswahl führte, sorgte damals für Ernüchterung. Sowas ist allerdings von der heutigen Union nicht mehr zu erwarten, nicht mit Merz und erst recht nicht mit dem Wendehals Söder. Gestoppt werden können die neuen Aggressiven von Berlin nur mit massiven Widerständen in der Bevölkerung. Dass diese nicht unmöglich sind, zeigen die aktuellen Corona-Proteste.

