Schwarzarbeiten, schwarzsehen, schwarzmalen … . Die Liste von Wörtern mit dem negativen Bestandteil „schwarz“ ließe sich lange fortsetzen. Bislang ist das unseren grünen Sprachwächtern noch nicht aufgefallen. Oder: Es ist ihnen aufgefallen, aber sie arbeiten sich immer noch an den „Mohren“ ab, die in Apotheken- oder Straßennamen enthalten sind. Sie sind also einfach noch nicht dazu gekommen, die nächste Sprachreinigung vorzunehmen.

Selbst auf die Gefahr hin, diesen Prozess zu beschleunigen, den wir ablehnen, möchten wir hier doch ein nettes Beispiel für „schwarzfahren“ vorstellen.

Seit 2020 setzt die Rurtalbus in Düren (NRW) einen schwarzen Bus ein, der für „Black lives matter“ wirbt. Er soll mit seinem schwarzen Anstrich, der an einen überdimensionierten Leichenwagen erinnert, zeigen, dass „jeder Fahrgast, jeder Mensch von uns wertgeschätzt und willkommen geheißen wird“, so die beiden Geschäftsführer damals. Das Gefährt ist immer noch unterwegs, wie unsere aktuellen Fotos (siehe unten) zeigen, und befördert Weiße und Schwarze gleichermaßen. Auch der Hinweis auf 60 Euro, die ohne gültige Fahrkarte fällig werden, richtet sich an alle „Schwarzfahrer“ von heute.

Ob die Warnung vorm Schwarzfahren bei Schwarzen und Weißen gleichermaßen angebracht ist und auch umgesetzt wird, können wir nur vermuten. 2015 forderte eine andere Gesellschaft, der Hamburger Verkehrsverbund, seine Kontrolleure auf, Asylbewerber „mit Augenmaß“ zu kontrollieren. Die weißen Vorstände trauten den schwarzen Mitfahrern damals nicht das Wissen zu, dass man für einen Bus auch bezahlen muss. „Zu strenge Handhabung“ der Fahrscheinkontrollen könnten zu einer „schlechten Presse“ führen, so fürchtete man damals. Black lives matter, wie man sieht.