Von PETER WÜRDIG | Im letzten Artikel von PI-NEWS „Wer ‚impft‘ eigentlich gegen Inflation?“ meinten die im Video verlinkten Geprächsteilnehmer, dass sie die richtige Spritze gefunden hätten, mit der man dann seit 5:54 Uhr zurückimpfen könnte, nämlich Steuern senken.

Der Ruf nach niedrigeren Steuern ist zwar populär, die Verschwendung von Steuergeld kann man immer kritisieren, aber in diesem Zusammenhang wäre das eine reine Symptom-Bekämpfung. Dabei liegen die Ursachen für die jetzt in Gang kommende Inflation klar auf der Hand, und die haben sich sogar bis nach Moskau rumgesprochen. Selbst Putin mahnte an, das ist die Energiepolitik der EU (und voran natürlich die von Deutschland).

Man redet jetzt vom Kohleausstieg 2030 statt von 2038, wobei der eine Termin so verheerend ist wie der andere, jedoch wäre 2030 schon besser, denn dann wäre die Katastrophe, der Abschied Deutschlands als Industrienation, bald da und auch die Chance, mal neu über das alles nachzudenken. Allerdings, der Kohleausstieg ist längst in vollem Gange. Gerade jetzt werden zwei Kohle-Kraftwerke in Wilhelmshaven stillgelegt, und die Presse meldet: „Die meisten der noch verbliebenen elf Steinkohlekraftwerke in Niedersachsen und Bremen dürften schon weit vor 2030 vom Netz gehen.“

Nun darf sich aber niemand wundern, wenn man die Werke, die uns sehr preiswert mit Energie versorgen, abschaltet und durch die sog. „Erneuerbaren“ ersetzt, die auch nach 20 Jahren üppiger Subventionierung weit von der Wirtschaftlichkeit entfernt sind, dann wird es sehr teuer. Nicht ohne Grund hat auch der neue Minister für Wirtschaft und Klimaschutz erklärt, dass die Maßnahmen, die jetzt in Gang gesetzt werden, „für die Bürger (und Bürgerinnen) anstrengend werden“. Das ist auch klar, denn der Preis für Energie steckt in allen Gütern für das tägliche Leben, also hat man dann auch dort überall eine massive Verteuerung. Wenn man also die ganze Welt retten will, dann muss man sich das auch etwas kosten lassen.

Das jedenfalls kann man nicht durch Steuern ausgleichen wollen, denn der Staatshaushalt ist kein Selbstbedienungsladen (obwohl das manchmal so dargestellt wird). Steuern werden erhoben, um die Aufgaben des Staates zu finanzieren, und die kann man nicht einfach kürzen oder aufheben. Wir tanken für die Rente. Da das Rentensystem sich nicht vollständig selbst finanziert, muss das ausgeglichen werden. Ferner muss ja auch das Straßensystem unterhalten werden, auch dafür bezahlen wir an der Tankstelle, wo denn sonst?

Die Ampel hat auf grün geschaltet für den Weg in eine Sackgasse, damit wird auch für den einfachen Bürger immer klarer sichtbar, dass es bei der Verteuerung nicht, wie von Trittin versprochen, bei einer Kugel Eis pro Monat bleiben wird. Die Frage ist nur: Wann wird es dann so teuer, dass die Masse der Bürger das nicht mehr mitmachen wird und dann klar macht, dass für das insgesamt gescheiterte Vorhaben der Energiewende nicht unendlich weiter bezahlt werden wird? In dieser Hinsicht stehen uns spannende Zeiten bevor.

PI-NEWS-Autor Peter Würdig, Jahrgang 1937, ist Abgeordneter im Samtgemeinderat Land Hadeln (bei Cuxhaven). Er hat das Studium der Physik an der TU Berlin mit Abschluss Diplom-Ingenieur beendet und engagiert sich in der AfD in Landes- und Bundesfachausschuss für die Gestaltung des Parteiprogramms im Bereich Energie- und Klimapolitik. Würdig leitet ein Unternehmen, das sich mit Programmen für die medizinische Statistik und die krankenhausversorgende Apotheke beschäftigt. Aktuelles dazu erfährt man auf seiner Facebook-Seite.