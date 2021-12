„Hallo liebe Zuschauer, schön dass ihr wieder da seid. Der nordkoreanische Diktator Kim Jong Un hat jetzt das Lachen in seinem Land verboten. Naja, so berichtet es die Bild-Zeitung. Da können wir ja noch ganz froh sein, dass es bei uns noch nicht so weit ist. Gut, es nimmt ähnliche Züge an, aber das Lachen haben sie uns noch nicht verboten. Wir dürfen uns draußen nicht mehr treffen und schon gar nicht mehr spontan. Hat doch die Regierung langsam Angst, dass das Überhand nimmt, dass immer mehr aus dem deutschen Volk ihrem Unmut kund tut…“ (Fortsetzung im Video von „HallMack, dem Gorilla aus der Pfalz“. Wer seine neuesten Satire-Clips nicht verpassen will, sollte HallMacks Youtube– und Telegram-Kanal abonnieren)