„Hallo liebe Zuschauer und herzlich Willkommen zu den Kurznachrichten 06/12. […] Jetzt haben wir nicht nur einen kommunistischen Bundeskanzler, der schon mehr Skandale zu verzeichnen hat als der Helmut Kohl nach 16 Jahren, einen Vizekanzler, der das Vaterland stets zum Kotzen fand, einen veganen Landwirtschaftsminister und die stets konfuse Baerbock im Außenministerium. Als Sahnhäubchen kriegen wir jetzt noch den Lauterbach als Gesundheitsminister. Na danke dafür. Einen der größten Pharmalobbyisten, den wir hier im Land haben, mitum eine der treibenden Kräfte, die in den letzten anderthalbe Jahre die Menschen hier in Deutschland in Panik versetzt haben…“ (Fortsetzung im Video von „HallMack, dem Gorilla aus der Pfalz“. Wer seine neuesten Satire-Clips nicht verpassen will, sollte HallMacks Youtube– und Telegram-Kanal abonnieren)