Von MANFRED W. BLACK | Am Samstag sind in Hamburg erneut tausende Menschen auf die Straße gegangen, um gegen die Corona-Politik der Bundesregierung und der Bundesländer zu demonstrieren. Start der Protestaktionen war um 16 Uhr vor der Hamburger Kunsthalle, vis-à-vis des Hauptbahnhofs.

Das Motto der Groß-Demo lautete „Das Maß ist voll – Hände weg von unseren Kindern!“ Erst waren wohl 2000 Menschen versammelt, doch dann kamen immer mehr. Um 18 Uhr zählten die Veranstalter etwa 12.500 Demonstranten.

Die Hamburger Polizei – verstärkt durch Einheiten der Bundespolizei, Spezialkräfte und Wasserwerfer – war mit acht Hundertschaften im Einsatz.

Immer mehr Demonstranten

Bei den drei Demonstrations-Kundgebungen in der Hansestadt in den Wochen zuvor waren es noch jeweils 3000, 5000 und 8000 Protestler gewesen. Schon diese Zahlenentwicklung führt die steile These des neuen Ampel-Kanzlers Olaf Scholz (SPD), die „Gesellschaft“ sei angeblich „nicht gespalten“, ad absurdum.

Der Demo-Zug – aufgeteilt in etliche, aufeinander folgende Blöcke von jeweils rund 300 Menschen – verlief laut Plan von der Ernst-Merck-Straße vor der Hamburger Kunsthalle in Richtung Stephansplatz, Alster, Lombardsbrücke und Jungfernstieg.

Der Senat hatte die Demonstration – widerstrebend – nicht verboten. Doch die Landesregierung verhängte strikte Auflagen: Alle Demonstranten hatten „Mindestabstände“ und die „Maskenpflicht“ zu beachten. Die Polizeikräfte waren angehalten, diese Auflagen strikt zu kontrollieren – und durchzusetzen. Als Zwangsmittel drohte ein Bußgeld in Höhe von 150 Euro.

Friedlicher, bürgerlicher Demonstrationszug

Fast alle Demonstranten hielten sich an die Auflagen der Behörden. Einige Protestler, die keine Maske trugen, wurden von der Polizei kontrolliert. Vielfach hatten diese Demonstranten ein Attest dabei, das ihnen bescheinigt, aus medizinischen Gründen von der Maskenpflicht befreit zu sein. Einige Atteste, deren Echtheit schnell nicht zu überprüfen waren, sind von den Beamten dokumentiert worden.

Wer kein Attest vorweisen konnte und sich trotzdem weigerte, die Covid-Maske aufzusetzen, ist im Einzelfall von der weiteren Teilnahme an der Demo ausgeschlossen worden und muss mit einem Bußgeldbescheid rechnen.

Die Protestaktionen verliefen auffällig friedfertig. Immer wieder wurde skandiert: „Friede, Freiheit, Selbstbestimmung!“, „Widerstand!“ und „Nazis raus“. Ein klares Zeichen, dass die Organisationsleitung für eine Demokratie eintritt und auf keinen Fall Nazis in ihren Reihen dulden wollte.

Die Protestteilnehmer kamen aus ganz unterschiedlichen sozialen Gruppen. Die Allermeisten machten einen eher „bürgerlichen“ Eindruck. Altersmäßig waren die Teilnehmer sehr gemischt: Viele Ältere waren gekommen, aber auch etliche Bürger mittleren Alters – vermischt mit jungen Demonstranten.

Störer: Eine sehr kleine Minderheit

Einige ältere Protestteilnehmer bekundeten ihr Erstaunen: Seit Jahrzehnten hätten sie nicht mehr bei einer Großkundgebung erlebt, dass die „Bürgerlichen“ gegenüber den linken Gegendemonstranten so massiv in der Mehrheit waren.

In der Tat wurden nur kleine Gegengruppen – gestellt in erster Linie durch Jusos und die Grüne Jugend – beobachtet, die mit etwa 100 Menschen versuchten, die Haupt-Demo zu stören. Die Polizei hielt sie aber dezidiert auf Abstand.

Gegendemonstranten verursachen schwere Verletzung

Einen schweren Zwischenfall hat es freilich dann doch gegeben: Eine Gruppe von etwa 20 – offensichtlich linken – Störern hat laut Polizei den Demozug an der Ecke Jungfernstieg/Neuer Jungfernstieg attackiert.

Polizisten schritten zwar sofort ein, doch bei der anschließenden Flucht der Täter vor der Polizei sollen die Flüchtigen eine unbeteiligte ältere Frau überrannt haben. Diese Bürgerin stürzte und brach sich ein Bein. Insgesamt sind offenbar zwei der Gewalttäter von Polizisten vorläufig festgenommen worden, zwei weitere der Aktivisten wurden in Gewahrsam genommen.

Warum die sonst allgegenwärtige linksextremistische Antifa, die bei ähnlichen Gelegenheiten ohne große Mühe tausende von radikalen Gegen-Demonstranten auf die Beine zu stellen vermag, am Wochenende kaum oder gar nicht präsent war, ist bisher noch nicht klar geworden.

Nächste Demo

Die nächste große Aktion der Impfgegner soll in Hamburg Anfang des kommenden Jahres stattfinden: am 8. Januar. Aber es soll in der Zwischenzeit – so war jedenfalls zu hören – auch abendliche Montagsspaziergänge zum Rathaus an der Kleinen Alster geben…