Auf Youtube gesperrt, von der Antifa bedroht, von der Kirche verstoßen: Pastor Christian Stockmann lässt seine Berliner Gemeinde weiterhin versammeln. Denn seiner Meinung nach gehören insbesondere die Kranken zur Kirche. Die Kirche hätte die „Pandemie“ schon längst entlarven können, indem sie die Gottesdienste regulär weiter gefeiert hätte. Sein christlicher Glaube hat in der sogenannten Pandemie nicht gelitten, aber der Glaube an den Rechtsstaat. Seine Erfahrung in der Krise mit dem Staat, seinen Glaubensbrüdern und der Antifa teilt er in diesem hochspannenden Interview. Die Premiere ist heute um 20:15 Uhr hier auf PI-NEWS.