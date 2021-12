Von KEWIL | Der neue Landwirtschaftsminister Cem Özdemir hatte als Moslem über Weihnachten nicht viel zu tun und dachte im Marihuana-Nebel seiner Wohnung über die grüne Zukunft der Bauern nach. Dabei zuckten genialische Geistesblitze durch sein ökologisches Resthirn.

Erstens ist in Deutschland Fleisch zu billig, und es ist eine Sauerei, dass sich jeder Arbeitslose auch ein Schnitzel leisten kann. Also muss die Anzahl der Rindviecher auf den Bauernhöfen nachhaltig reduziert werden, dann wird Rindfleisch automatisch teurer und nicht mehr jeder Asi kann sich eine Rindfleischbrühe leisten.

Außerdem gibt es im Stall dann mehr Platz, auch für Mäuse, Mücken und anderes Getier. Und dies stoppt das Artenstreben und sorgt für mehr Tierwohl. Genial! Ein einziger Geistesblitz bringt eine Kaskade von segensreichen Folgen.

Trotzdem erkannte auch Özdemir auf dem Sofa im grünlichen Nebel seiner rauchenden Wohnung, dass die Bauern noch einen Ausgleich für die fehlenden Rindviecher brauchen könnten. Und siehe da, was lag näher als Rauschgift. Bingo! Als Cannabis-Züchter hat Cem ja Erfahrung.

Die Landwirte können jetzt bald großflächig Marihuana anbauen. Hanffelder bis an den Horizont. Es wird einen regelrechten Hanf-Boom in der Landwirtschaft geben, rechnet Minister Özdemir. „Niemand soll sich die Birne wegkiffen, aber ich freue mich, dass der Irrsinn des Cannabis-Verbots endlich endet.“ Cem denkt dabei natürlich auch an sich selbst. Aber wenn jeder an sich denkt, ist bekanntlich an alle gedacht!

Trotzdem sind nicht alle zufrieden. Sozialverbände fordern bereits mehr Hartz IV und sonstige Rinderbraten-Zuschüsse für alle Bedürftigen!