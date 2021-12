Von WOLFGANG HÜBNER | Hallo liebe Verschwörungstheoretiker! Die Realität übertrifft nun eure verderblichen Fantasien im Tagesrhythmus: Erst die siebzigjährige Kabarettistin Lisa Fitz, dann der unermüdliche Fragesteller Boris Reitschuster und nun sogar der eloquente Virologe Alexander Kekulé – allesamt zensiert, ausgeschlossen, dienstenthoben. Zum Ausklang des Demokratieabbruchjahres 2021 und zum Auftakt der Omikron-Welle scheut das Machtkartell in Deutschland offenbar keine Willkür mehr, um Konformitätsskoma in den von Widerstandsviren heimtückisch attackierten Volkskörper zu boostern.

Lisa Fitz, Trägerin des Bayerischen Verdienstordens, lustigerweise 2019 überreicht von Markus Söder, hat an das Impfschäden-Tabu gerüttelt. Da es nun mal (menschliche) Späne geben muss, wo für die Menschen gehobelt (geimpft) wird, kann nicht zugelassen werden, dass sowas auch noch im Fernsehen thematisiert wird. Ab in den ohnehin längst überfälligen Ruhestand, Frau Fitz!

Die Bundespressekonferenz ist ein Ort der systemstabilisierenden Begegnungen mit Politikern und anderen Förderern des Gemeinwohls. Es war deshalb unerträglich, sich fast tagtäglich mit der böswilligen Fragerei eines bereits in Putin-Russland sehr unangenehm aufgefallenen Querulanten wie Boris Reitschuster die wertvolle Zeit stehlen zu lassen. Außerdem schreibt der sowieso nicht für ein systemerhaltendes, sondern systemstörendes Medium. Also raus mit ihm, Bundespressekonferenzen brauchen endlich wieder Harmonie!

Virologen, Immunologen und selbst Lauterbachologen sind die neuen Stars der maskierten Zwanziger Jahre des 21. Jahrhunderts. Und ihr größter Star ist der bei pensionierten, von Virusfurcht gepeinigten Damen so beliebte Coronawuschel Christian Drosten. Es kann deshalb nicht akzeptiert werden, dass ein in Dunkeldeutschland lehrender, mit hohen Auszeichnungen fahrlässig überhäufter Doppeldoktor, Professor und fünffache Vater namens Alexander Kekulé ab und zu in Talkshows leise, auch noch raffiniert seriöse Zweifel an den Segnungen der staatlichen Corona-Maßnahmen zu äußern wagt. So einer darf nicht länger auf unschuldige Studenten losgelassen werden!

Es gibt keinen Zweifel: Wenn der nun aufkommende Omikron-Orkan heil überstanden werden soll, muss Zucht und absolute Solidarität zwischen Führung und Volk in Deutschland herrschen. Die da nicht mitmachen, bei denen handelt es sich laut Michael Stempfle vom ARD-Hauptstadtbüro um „Verfassungsfeinde, die den demokratischen Staat“ von ARD, ZDF, FAZ und Alpen-Prawda „ablehnen“. Wer wie Fitz, Reitschuster oder Kekulé diesen „Verfassungsfeinden“ auch noch Munition liefert, muss nicht nur zu Weihnachten viel Besinnungszeit bekommen.

