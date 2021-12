Von MANFRED W. BLACK | Der FDP-Bundestagsabgeordnete Bijan Djir-Sarai soll neuer Generalsekretär der FDP werden. Das hat jetzt der FDP-Vorsitzende und Finanzminister Christian Lindner die Medien wissen lassen. Fast alle Zeitungen sowie ARD und ZDF präsentierten schnell diese neue Personalie. Was der Medien-Mainstream jedoch durchweg verschwieg: Der aus dem Iran stammende Politiker hat einen großen schwarzen Fleck auf seiner Weste.

Bijan Djir-Sarai gilt einer der Vertrauten Lindners. Der 45-Jährige mit Migranten-Status soll der Nachfolger von Volker Wissing werden, der jüngst als Bundesverkehrsminister ins Ampel-Kabinett gewechselt ist. Djir-Sarai gilt bisher als Außenpolitik-Experte der FDP-Bundestagsfraktion, er fungiert bis dato auch als Vorsitzender der NRW-Landesgruppe der Freidemokraten im Bundestag. Offiziell soll er im kommenden Frühjahr auf dem FDP-Bundesparteitag als Generalsekretär gewählt werden.

Tagessschau verschweigt den schwarzen Fleck

Die Tagesschau meldet zu der Personalie etliche Einzelheiten. Demnach sieht Djir-Sarai als besonders wichtig an: eine „besonnene Außenpolitik, echte gemeinsame europäische Sicherheitspolitik, Digitalisierung staatlicher Strukturen“. Dem neuen Generalsekretär werde „eine wichtige Rolle bei der inhaltlichen Profilierung der FDP zukommen“. Dass Djir-Sarai sich vor Jahren einen krassen Fehltritt geleistet hat, ist bei der Tagesschau allerdings kein Thema.

Ähnlich zugeknöpft berichten zum Beispiel auch das ZDF und der Spiegel über den neuen FDP-Star. Dabei hätte es das Hamburger Nachrichtenmagazin eigentlich ganz leicht sehr viel besser wissen können – durch einen Blick ins Spiegel-Archiv.

Doktor-Titel aberkannt

Denn die Hamburger Zeitschrift selbst informierte vor Jahren über ein übles Plagiat des kommenden Generalsekretärs. Im März 2012 schrieb das Magazin: „Die Universität Köln hat dem FDP-Bundestagsabgeordneten Bijan Djir-Sarai seinen Doktortitel aberkannt.“

Der Promotionsausschuss habe seine Entscheidung „mit einem Verstoß gegen die Regeln wissenschaftlichen Arbeitens“ begründet. Eine Doktorarbeit müsse „eine vollständige wissenschaftliche Eigenleistung“ sein. Und diese Eigenleistung sei nicht zu erkennen.

Unmissverständlich schreibt Tichys Einblick in diesen Tagen über den Wissenschaftsskandal: In der Doktorarbeit Djir-Sarais von 2008 (Titel „Ökologische Modernisierung der PVC-Branche in Deutschland“) „fanden die Plagiatsjäger auf insgesamt 121 von 180 Seiten nicht ausgewiesenen Fremdtext, meist leicht bearbeitet, um die Quelle zu verschleiern“.

Nach dem ersten Bekanntwerden der Vorwürfe hatte damals die Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Fakultät den Promotionsausschuss der Universität Köln gebeten, den Fall Bijan Djir-Sarai zu überprüfen. Dazu wusste der Spiegel vor neun Jahren zu berichten: Der Ausschuss fand an vielen Stellen der eingereichten Dissertation „Passagen aus Texten anderer Autoren, die Djir-Sarai sinngemäß übernommen und nicht korrekt zitiert hatte.“ Dies sei „mit den Grundanforderungen wissenschaftlichen Arbeitens nicht zu vereinbaren“.

Indirektes Schuldeingeständnis

Als der Promotionsausschuss im Sommer 2011 damit begonnen hatte, die Arbeit Djir-Sarais zu überprüfen, hatte der den Vorwurf des Diebstahls geistigen Eigentums zurückgewiesen. Laut Spiegel teilte der überführte Plagiator 2011 in einem Statement mit: „Ich bin enttäuscht, dass die Fakultät zu dieser Entscheidung gekommen ist und bedauere sie.“ Er werde aber „die Entscheidung (…) nicht gerichtlich anfechten“. Also ein indirektes Schuldeingeständnis.

Solche krassen Fehltritte eines Politikers werden durch die linken Medien des Mainstreams heutzutage zumeist unter den Teppich gekehrt. Ihnen ist wichtiger, dass der FDP-Mann Migrant ist.

Annäherung an die Grünen

Der mediale Mainstream freut sich darüber, dass nun auch die FDP vielfältiger und bunter – und damit ausländerfreundlicher – wird. Das ZDF schreibt aktuell: Djir-Sarais sei „das Thema Diversität (…) außerordentlich wichtig“.

Dann stellt die Nachrichtenseite ZDFheute ein aufschlussreiches Zitat des FDP-Politikers groß heraus: „Die Gesellschaft, in der wir leben, hat sich verändert in den letzten Jahren, ist bunter geworden, ist vielfältiger geworden. Das ist auch gut so und das muss auch eine politische Partei dementsprechend abbilden.“

Kritische Beobachter sind nicht so enthusiastisch: Mit der Ernennung des Deutsch-Iraners stelle die FDP unter Beweis, dass sie sich politisch ein weiteres Stück den linken Grünen nähere: Bei denen gilt es längst schon als eine besondere Qualifikation, wenn ein Politiker in seinem Werdegang auf einen Migranten-Status verweisen kann.

Wenn Politiker wie Ricarda Lang – die wohl in Kürze Bundesvorsitzende der Grünen wird –, Katrin Göring-Eckhardt (Bundestags-Vizepräsidentin), Claudia Roth (Staatsministerin für Kultur) und Michael Krischer (Parlamentarischer Staatssekretär im Wirtschaftsministerium) zwar alle länger studiert, aber keinen Studienabschluss geschafft haben, ist das bei den Links-Grünen kein Hindernis für eine steile Karriere. Im Gegenteil.