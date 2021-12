Der niedersächsische Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) bekam am Donnerstag vom OVG Lüneburg eine Ohrfeige für seine 2G-Regelung. In allen Geschäften, die nicht dem täglichen Bedarf dienen, durften für ein paar Tage nur noch Genesene oder Geimpfte einkaufen. Das war sowohl medizinisch als auch rechtlich nicht zu halten, urteilten die Richter:

Das Oberverwaltungsgericht in Lüneburg hat die erst seit kurzem geltende 2G-Regel im Einzelhandel in Niedersachsen gekippt. Die Maßnahme sei zur weiteren Eindämmung des Coronavirus nicht notwendig und auch nicht mit dem allgemeinen Gleichheitsgrundsatz vereinbar, entschied das Gericht am Donnerstag laut Mitteilung.

Seit Montag galt in Niedersachsen im Einzelhandel die Regel, dass diejenigen, die nicht gegen Corona geimpft oder von dem Virus genesen waren, seitdem nur noch in Geschäften des täglichen Bedarfs einkaufen konnten.

Das tut weh, und die niedersächsische Gesundheitsministerin versuchte zu retten, was zu retten ist, um Ungeimpfte weiterhin diffamieren und ausgrenzen zu können. Es stünde den Geschäften ja weiterhin frei, hob sie pfiffig im NDR hervor, aus eigener Entscheidung nur Genesene und Ungeimpfte reinzulassen. Das wird kein Geschäft machen, wenn es ans Geld geht, da helfen selbst ideologische Appelle von Sozialdemokraten nicht mehr. Dafür haben sie und ihr SPD-Chef, der Ministerpräsident, sich aber einen Teil des Urteils rausgepickt, der es doch erlaubt, allen zu zeigen, wer hier das Sagen hat.

Ab sofort, genauer ab Dienstag, müssen nun alle FFP2-Masken tragen, eine Empfehlung, die das Gericht als Alternative für die 2G-Regelung aufgezeigt hatte, um Gefahren durch Ungeimpfte zu vermeiden, die z.B. in Boutiquen gehen wollen. Das gilt jetzt für alle:

Nach dem Aus für 2G im Einzelhandel in Niedersachsen hat die Landesregierung auf den Beschluss des Oberverwaltungsgerichts Lüneburg reagiert. Ab Dienstag gilt in Geschäften eine FFP2-Maskenpflicht. […]

Die Regel soll für alle Kundinnen und Kunden im gesamten niedersächsischen Einzelhandel gelten. Eine Unterscheidung zwischen Geschäften des täglichen Bedarfs und anderen Händlerinnen und Händlern soll es nicht geben. […] „Mit der Pflicht zum Tragen einer FFP2-Maske für den gesamten Einzelhandel setzen wir das um, was an Schutzmaßnahmen für diesen Bereich nach dem Beschluss des Oberverwaltungsgerichts noch rechtssicher machbar ist“, so die Gesundheitsministerin.

Lähmung des Alltags ist grausam, Impfen ist süß. Zuckerbrot und Peitsche für das unwillige Volk der Niedersachsen, das frecherweise die Gerichte eingeschaltet hatte.