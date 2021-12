Überall in Deutschland gehen Menschen auf die Straße, für Freiheit und Demokratie, gegen das Corona-Regime. Unter ihnen sind viele Eltern, die ihre Kinder vor einem völlig enthemmten und übergriffigen Staat schützen müssen.

Martin Reichardt, familienpolitischer Sprecher der AfD-Fraktion im Bundestag, ist seit Beginn der sogenannten Pandemie die Stimme der Kinder, die im Bundestag keine Stimme mehr haben. Im Oktober 2020 hat er den Antrag „Für eine Kindheit ohne Maske und Abstand – Das Kindeswohl bei allen Corona-Maßnahmen prüfen“ eingebracht.

In seiner Rede an diesem Freitag übte Reichardt heftige Kritik an der neuen grünen Familienministerin Anne Spiegel, die mit der Impfung ab fünf Jahren die „Pandemie in die Knie zwingen“ will. „Damit schert sie sich einen Dreck um die Gesundheit von Kindern“, so Reichardt in seiner Rede.

Auch die FDP-Bildungsministerin Yvonne Gebauer spricht offen eine Erpressung aus: „Die Impfung von Schulkindern ist ein wichtiger Beitrag, um Präsenzunterricht zu sichern“. Im Klartext heißt das: Impfung oder Schulschließungen und soziale Teilhabe.

Kinder haben keinen Nutzen von der Impfung und entgegen der Empfehlung der STIKO, die nur für vorerkrankte Kinder gilt, hat die Impfkampagne für gesunde Kinder begonnen.

Lauterbach, Scholz, alle die, die Impfung von Kindern vorantreiben, übernehmen keine Verantwortung bei eventuellen Folgen der Impfung. Eltern, die ihre gesunden Kinder impfen lassen, müssen wissen, dass sie alleine das Risiko tragen.

Es geht nicht um die Gesundheit von Kindern, im Gegenteil, die Corona-Maßnahmen machen Kinder krank. Kinder, die von dem Virus fast nicht betroffen sind, werden brutal wie keine andere Personengruppe mit „Schutzmaßnahmen“ traktiert. Sie erleiden seit 20 Monaten, dass Lehrer und Politiker über ihre fundamentalsten Bedürfnisse bestimmen. Aus dem Kinderschutz ist seit fast zwei Jahren der Schutz vor Kindern geworden.

Am Schluss seiner Rede forderte Reichardt die Regierung auf, alle Corona-Maßnahmen für Kinder aufzuheben.