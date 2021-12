Von WOLFGANG HÜBNER | Das Mainzer Unternehmen BioNTech verzeichnet Milliardengewinne und ist zweifellos das erfolgreichste deutsche Unternehmen des Jahres 2021. Auch im kommenden Jahr dürften BioNTech-Aktionäre viel Freude haben an der Kurssteigerung des Entwicklers eines experimentellen Impfstoffs, der vielen Millionen Deutschen und EU-Bürgern inzwischen in den Oberarm gespritzt wurde.

In einem interessanten Beitrag, veröffentlicht bei RT am Dienstag, hat der Autor Gert-Ewen Ungar nun darüber nachgedacht, ob das Drängen auf einen Impfzwang etwas zu tun haben könnte mit der Suche nach größerem Wirtschaftswachstum. Denn selbiges bleibt mit voraussichtlich wenig mehr als zwei Prozent im ablaufenden Jahr deutlich unter den Erwartungen.

Dass es überhaupt zwei Prozent sein dürften, ist nicht zuletzt dem staatlich massiv geförderten Verkaufserfolg der BioNTech-Vakzine zu verdanken. Unger schreibt dazu: „Es ist das erste Mal in der Geschichte der Bundesrepublik, dass eine einzelne Firma einen deutlich messbaren Einfluss auf das Wachstum der Gesamtwirtschaft hat, zumal noch mit einem einzigen Produkt.“ Der Verfasser schätzt den Beitrag des Mainzer Unternehmens zum deutschen Wirtschaftswachstum auf 0,5 Prozent. Auch wenn es in der Endabrechnung etwas weniger sein sollte: Auf eine solche Profitmaschine mit hohem Steuerertrag wird nicht nur der Mainzer Kämmerer, übrigens ein Grüner, sondern auch die neue Berliner Regierung mit größtem Wohlgefallen blicken.

Ungar schreibt deshalb: „Damit lässt sich erklären, warum andere Anbieter aus dem europäischen Markt herausgehalten und herausgedrängt wurden und werden. Damit lässt sich erklären, warum andere, von der WHO anerkannte Impfstoffe in der EU keine Zulassung bekommen. Damit lässt sich der ganze Irrationalismus der Diskussion um die Impfpflicht erklären und warum man so vehement auf die Impfung setzt, obwohl sie gegen neue Varianten nur noch eingeschränkte Wirkung hat.“ Hinzugefügt sei, dass die ganze „Boosterei“ in den vergangenen Wochen nicht zuletzt auch unter ökonomischen Gesichtspunkten einzuschätzen ist.

Sehr naiv ist jedenfalls der immer noch weit verbreitete Glauben, es gehe im andauernden Corona-Geschehen vorrangig um die Volksgesundheit und Rettung von Menschenleben. Schon die korrupten Vorgänge um die Maskenbesorgung haben gezeigt, welch große Rollen Geld und Profit spielen. Doch dabei ging es „nur“ um Millionen. Beim Impfen hingegen geht es um Milliarden. Und selbst die überzeugtesten Zeugen Coronas werden nicht bestreiten können, dass auffallend viele Milliardäre in den beiden vergangenen Jahren noch reicher und viele Politiker noch mächtiger geworden sind. Für einen großen Teil der Deutschen sieht das hingegen nicht nur finanziell ganz anders aus.

