Von DR. GOTTFRIED CURIO* | Bundespräsident Steinmeier wäre nicht der Wunschkandidat von SPD und FDP für weitere fünf Jahre in diesem fernsehauftrittsträchtigen Amt, wenn er nicht seine Mitteilungen für Attacken gegen Regierungskritiker nutzte.

So erneut in seiner diesjährigen Weihnachtsansprache, wo immer wieder Andersdenkende eigentlich als Störenfriede von weihnachtlicher Gemeinsamkeit und gesellschaftlichem Zusammenhalt markiert werden. Dabei hat sich Steinmeier auf die besondere Form von Hetze im Gewand des salbungsvollen Friedens- und Versöhnungstones spezialisiert; so etwa beim Thema Corona-Maßnahmen, wo Abweichlern mal eben Verantwortungslosigkeit zugeschrieben wird:

„Ich möchte der großen, oft stillen Mehrheit in unserem Lande danken, die seit Monaten umsichtig und verantwortungsvoll handelt.“

Schweigen (unter dem Druck von staatlich verordneter Cancel Culture) wird – wider besseres Wissen – als Zustimmung interpretiert; dass unter den massiven staatlichen Schikanen gegenüber Ungeimpften, Millionen schlicht keinen anderen Ausweg mehr sehen, als dem Druck zum indirekten Impfzwang nachzugeben, bleibt gerne ausgeblendet; stattdessen wird mit dem Lob der ‚Ruhe im Land‘ implizit ein behauptetes Einverständnis auf die gesamte Regierungspolitik von Einwanderung bis Schuldenunion ausgeweitet. Dabei spricht Steinmeier einseitig von der Pflicht des Bürgers gegenüber dem Staate; umgekehrt ist der Staat nicht zur Selbstrechtfertigung verpflichtet: die Einschränkung der Bürgerrechte soll quasi zum unhinterfragbaren Normalfall erklärt werden – schuld daran sollen die ‚Nicht-Vernünftigen‘ sein. Steinmeier spricht von „Frust, Gereiztheit und Aggression“ nach zwei Jahren Corona-Maßnahmen. Dass die Regierung jetzt angesichts der (was die Verläufe angeht) viel harmloseren Omikronvariante eigentlich sofort einen Fahrplan zur Normalität vorlegen müsste, statt sich immer neue Einschränkungen auzudenken – davon ist keine Rede; was freilich wenig wundert: hatte der SPD-Politiker doch gleich eingangs, nachdem er rückblickend etliche Felder der ‚Sorge‘ ausgemacht hatte, den Beginn der neuen Regierung natürlich unter der Kategorie „Neugierde und Hoffnung“ subsumiert; er ist und bleibt eben der Präsident aller Deutschen – die die Regierungsparteien gewählt haben.

Denjenigen, die noch Zweifel haben, wird eine neue Deutung der Begriffe Vertrauen, Freiheit und Verantwortung nahegelegt.

„Aber heißt Vertrauen nicht womöglich auch, dass ich mich auf kompetenten Rat verlasse, selbst wenn meine eigenen Zweifel nicht gänzlich besiegt sind?“

Der gute Rat ist nur allzu klar; auf Deutsch: Maul halten – auch wenn Ihr eine andere Meinung habt!

„Ist Freiheit der laute Protest gegen jede Vorschrift? Oder bedeutet Freiheit manchmal nicht auch, mich selbst einzuschränken?“

Nein, das bedeutet jedenfalls die Freiheit, die in Politik und Gesellschaft gefragt ist, gerade nicht; aber Begriffsverdrehung ist in dieser Ansprache das Ziel – nach Steinmeier’scher Logik besteht Freiheit darin, der weisen Führung der Ampel zuzustimmen und eigene Denkprozesse abzuschneiden.

„Was bedeutet Verantwortung? Sagen wir einfach, das muss jeder für sich selbst entscheiden.“

Und noch einmal in dieselbe Kerbe: dem mündigen Individuum, dem Bürger einer demokratischen Gesellschaft, die auch Minderheitsmeinungen respektiert, soll ein neues Leitbild suggeriert werden: Nimm Dich zurück, folge der Mehrheit, die von Repressionen und Staatsfunk eingetaktet worden ist. Insgesamt geht es hier um eine moralische Aufwertung der ‚Fügsamkeit‘, gerade gegen das westliche Leitbild der Freiheit individueller Entscheidung. Das ist – mindestens – der Marsch in einen ‚Totalitarismus light‘.

Auch das andere Herzensthema, bei dem die Bürger sich besser keine abweichenden Meinungen erlauben sollten, wird berührt – die große Klimaschutz-Erzählung:

„Auch da wird es nicht nur die eine richtige Antwort geben, die alle überzeugt. Sondern immer wieder werden wir uns neu verständigen müssen.“

Unter Verständigung versteht Steinmeier eben nicht den Wettstreit von Ideen, sondern Kommunikation von oben nach unten. Mit anderen Worten: nicht etwa die Antwort hat sich zu ändern, wenn sie nicht alle überzeugt; sondern „wir“ müssen uns dann „neu verständigen“ (gemeint ist: der Staat muss es euch wohl besser erklären – damit ihr zustimmt oder mindestens Ruhe gebt); wieder soll sich der Bürger adjustieren an den Staat und seine Vorgaben. Das Leitbild der Abschaffung von Meinungsstreit und Demokratie zugunsten eines Vertrauens in einen paternalistischen Staat kommt hier auf kaum mehr leisen Sohlen: Steinmeier ist ihr Prophet und deshalb in der Tat der genuine Präsidenten-Kandidat der Deutschland-feindlichen Ampel-Koalition. In den Zielsetzungen weiß er sich aber in der Tat einig auch mit den restlichen Stimmen der Kartellparteien (Union und Linke).

Für Deutschland gibt es allerdings eine Alternative.

*Im Original erschienen auf dem Telegram-Kanal von Dr. Gottfried Curio