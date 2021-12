Vive la France! Es lebe Deutschland!!

Von PETER BARTELS | Frankreichs Präsidentschaftskandidat Éric Zemmour hatte geschrieben: „Es ist an der Zeit, Frankreich zu retten.“ Gaby aus Düsseldorf schrieb mir: „Ja, jaa und nochmals jaaa! Habe Tränen in den Augen … Und wer rettet uns?!“

Unsereiner hatte seinen Freunden gemailt: „Eine Rede, die in goldenen Lettern wenigstens in BILD Schlagzeile sein müsste …(„gestern“ auch gewesen wäre). Das Echo nach dem kurzen PI-NEWS-Verweis auf die komplette Rede bei TICHY’s war/ist groß, die Fragen vieler Freunde („und Deutschland?“), ergreifend. Also habe ich den grandiosen Redner der Grande Nation (gekürzt) auf Deutschland redigiert (Monsieur Zemmour mag es mir nachsehen). Aber so wird auch für den, der die französische Version via PI-NEWS bei TICHY’s gelesen hat, vielleicht noch deutlicher, wie nah sich die Schicksale Frankreichs und Deutschlands sind…

Seit Jahren werden Sie von einem Gefühl bedrängt, das Sie bedrückt und verfolgt: ein seltsames und tief greifendes Gefühl der Enteignung. Sie gehen durch die Straßen Ihrer Städte, und Sie erkennen sie nicht. Sie schauen auf Ihre Bildschirme, und man spricht eine sonderbare und eine fremde Sprache mit Ihnen. Sie werfen einen Blick, ein Ohr auf Werbeplakate, Fernsehserien, Fußballspiele, Kinofilme, Theateraufführungen, Lieder und in die Schulbücher Ihrer Kinder. Sie fahren mit U-Bahnen und Zügen, Sie gehen zu Bahnhöfen und Flughäfen. Sie warten auf Ihre Tochter oder Ihren Sohn nach der Schule, Sie begleiten Ihre Mutter in die Notaufnahme des Krankenhauses, stehen in der Schlange bei der Post oder beim Arbeitsamt oder warten auf einer Polizeistation oder im Gerichtssaal. Und Sie haben das Gefühl, dass Sie nicht mehr in dem Land sind, das Sie kennen…

Erinnern Sie sich an das Land, das Sie aus Ihrer Kindheit kennen? Erinnern Sie sich an das Land, das Ihnen Ihre Eltern beschrieben haben? Erinnern Sie sich an das Land, das Sie aus Filmen oder Büchern kennen? Das Land von Bismarck, Adenauer, Erhard, Kohl und Brandt. Das Land der Trümmerfrauen, tapferen Arbeiter und mutigen Unternehmer. Das Land von VW, Mercedes, BMW und Audi. Das Land des Kölner Doms, des Ulmer Münsters, der Münchner Liebfrauenkirche, des Hamburger Michels, der Dresdner Frauenkirche. Das Land von Goethe, Schiller, Kant und Hegel. Das Land der schrecklichsten aller Kriege und der friedlichsten aller Revolutionen. Das Land von Eisbein, Grünkohl, Kartoffelsalat und Bratwurst. Das Land von Hans Albers, Heinz Rühmann, Ruth Leuwerik und Harald Juhnke. Das Land von Anneliese Rothenberger, Drafi Deutscher, Reinhard Mey und Heino…

Deutschland ist nicht mehr Deutschland

Dieses Land, das zugleich literarisch und wissenschaftlich ist. Dieses Land, das so intelligent ist und dumm sein kann. Das Land des Diesels und der Atomkraftwerke, in dem der Röntgenschirm und die Magnetschwebebahn erfunden wurden. Das Land, das Sie überall verzweifelt suchen, nach dem Ihre Kinder Heimweh haben, ohne es je gekannt zu haben, dieses Land, das Sie lieben und das im Verschwinden begriffen ist. Nein, Sie sind nicht umgezogen. Und doch haben Sie das Gefühl, nicht mehr zu Hause zu sein. Sie haben Ihr Land nicht verlassen, aber es ist, als ob Ihr Land Sie verlassen hätte. Sie fühlen sich wie ein Fremder in Ihrem eigenen Land. Sie sind innerlich vertrieben.

Lange Zeit dachten Sie, Sie seien der Einzige, der das sieht, hört, denkt und fürchtet. Sie hatten Angst, es zu sagen. Sie haben sich für Ihre Eindrücke geschämt. Lange Zeit haben Sie sich nicht getraut, zu sagen, was Sie sehen, und vor allem haben Sie sich nicht getraut, zu sehen, was Sie sehen. Doch dann haben Sie es Ihrer Frau, Ihrem Mann, Ihren Kindern, Ihrem Vater, Ihrer Mutter, Ihren Freunden, Ihren Kollegen, Ihren Nachbarn gesagt. Und dann haben Sie es Fremden gesagt und gemerkt, dass Ihr Gefühl der Enteignung von unendlich vielen geteilt wurde. Deutschland ist nicht mehr Deutschland, und alle haben es gemerkt.

Natürlich hat man Sie verachtet. Die Mächtigen, die Eliten, die Wohlmeinenden, die Journalisten, die Politiker, die Akademiker, die Soziologen, die Gewerkschafter, die religiösen Autoritäten sagten Ihnen, dass das alles ein Trugbild sei, und dass das alles falsch sei. Aber mit der Zeit haben Sie verstanden, dass diese es waren, die sich etwas vormachten, dass diese es waren, die alles falsch gesehen haben, dass diese es waren, die Ihnen geschadet haben.

Das Verschwinden unserer Zivilisation ist nicht die einzige Frage, die uns bedrängt, auch wenn sie uns beherrscht. Die Einwanderung ist nicht die Ursache all unserer Probleme, auch wenn sie sie alle Probleme verschärft. Der Abstieg unseres Landes und unseres Volkes zu einem Drittweltland lässt es nicht nur verarmen, er zerreißt es. Er ruiniert es ebenso wie er es quält. Deshalb müssen wir unsere technologischen Schätze schützen und aufhören, sie an andere Länder zu verschleudern. Deshalb müssen wir dafür sorgen, dass unsere kleinen Unternehmen leben und wachsen und von Generation zu Generation weitergegeben werden können.

Schluss mit Gender- und Islam-Anpasserei

Deshalb müssen wir unser architektonisches, kulturelles und natürliches Erbe bewahren. Deshalb müssen wir unsere Schulen und ihre Leistungskultur wiederherstellen und aufhören, unsere Kinder den egalitären Experimenten der Pädagogen mit ihren Gender-Theorien und ihrer Islam-Anpasserei auszuliefern. Deshalb müssen wir unsere Souveränität zurückerobern, die den europäischen Technokraten und Richtern überlassen wurde, die das deutsche Volk im Namen der Hirngespinste eines Europas, das nie eine Nation sein wird, seiner Fähigkeit beraubt haben, über sein Schicksal zu entscheiden.

Ja, wir müssen die Macht an das Volk zurückgeben, sie von den Minderheiten zurückerobern, die unaufhörlich die Mehrheit tyrannisieren, und von den Richtern, die seit Jahrzehnten die Regierung des Volkes, durch das Volk und für das Volk durch ihre juristische Zuchtrute ersetzen … Unsere Regierenden haben uns auf diesen verhängnisvollen Weg des Niedergangs und der Dekadenz geführt. Gleich ob von rechts oder links, haben sie uns belogen und uns die Schwere unseres Niedergangs verschwiegen. Sie haben Ihnen die Realität unserer Verdrängung verschwiegen.

Es ist Zeit, Deutschland zu retten

Die Botschaft des Franzosen an die Franzosen, gilt Wort für Wort für Deutschland: „Ich habe mich lange mit der Rolle des Journalisten, des Schriftstellers, der Kassandra, des Alarmisten zufrieden gegeben. Ich glaubte, dass wenigstens ein Politiker die Fackel, die ich ihm hinhielt, ergreifen würde … Ich habe kein Vertrauen mehr. Ich habe verstanden, dass kein Politiker den Mut haben wird, das Land vor dem tragischen Schicksal zu retten, das es erwartet. Ich habe verstanden, dass all diese angeblich kompetenten Leute vor allem hilflos waren/sind. Es ist nicht mehr an der Zeit, Deutschland zu reformieren, sondern es zu retten …

Damit unsere Kinder und Enkelkinder keine Barbarei erleben. Damit unsere Töchter nicht verschleiert und unsere Söhne nicht unterworfen werden. Damit wir ihnen Deutschland, wie wir es kannten und von unseren Vorfahren erhalten haben, weitergeben können, damit wir unsere Lebensweise, unsere Traditionen, unsere Sprache, unsere Gespräche, unsere Kontroversen über Geschichte oder Mode, unsere Vorliebe für Literatur und Gastronomie, bewahren können. Damit die Deutschen Deutsche bleiben, die, bis auf diese furchtbare Nazi-Erbsünde, stolz auf ihre Vergangenheit sind und zuversichtlich in ihre Zukunft blicken. Damit sich die Deutschen wieder wie zu Hause fühlen und damit die zuletzt Angekommenen sich in ihre Kultur einfügen, sich unsere Geschichte aneignen, damit wir Deutsche in Deutschland und nicht Fremde in einem unbekannten Land bleiben.Wir werden uns nicht beherrschen, erobern und kolonisieren lassen. Wir werden uns nicht ersetzen lassen…

Keine EU-Erziehungs-Gouvernannten

Uns wird ein kaltes und entschlossenes Monster gegenüberstehen, das versuchen wird, uns zu beschmutzen. Sie werden Ihnen sagen, dass Sie ein Rassist sind. Sie werden Ihnen sagen, dass Sie von traurigen Leidenschaften getrieben werden, obwohl es die schönste aller Leidenschaften ist, die Sie antreibt: die Leidenschaft für Deutschland … Das deutsche Volk wurde eingeschüchtert, gelähmt, indoktriniert und in Schuldgefühle gestürzt. Aber es erhebt den Kopf, lässt die Masken fallen, es zerstreut die verlogenen Luftblasen. Er vertreibt die schlechten Hirten ….

Deutschland – wir werden die Fackel an die nächsten Generationen weitergeben. Eric Zemmour schließt flammend an die Franzosen, wie es nur ein Franzose kann, aber eben auch längst für alle Deutschen gilt: „Stehen Sie auf. Es lebe die Republik! Und über allem: „Es lebe Frankreich!“ Unsereiner fügt den Satz eines anderen, wunderbaren Franzosen hinzu: Charles de Gaulle rief 1962 vor Abertausenden in Bonn und Hamburg in französischem Deutsch: „Es lebe Deutschland! Es lebe die deutsch-französische Freundschaft! Charles de Gaulle und Adenauer wollten ein ‚Europa der Vaterländer‘, keine EU-Erziehungs–Gouvernanten.“

Vive la France! Es lebe Deutschland!!

PI-NEWS-Autor Peter Bartels war zusammen mit Hans-Hermann Tiedje zwischen 1989 und 1991 BILD-Chefredakteur. Davor war er daselbst über 17 Jahre Polizeireporter, Ressortleiter Unterhaltung, stellv. Chefredakteur, im “Sabbatjahr” entwickelte er als Chefredakteur ein TV- und ein Medizin-Magazin, löste dann Claus Jacobi als BILD-Chef ab; Schlagzeile nach dem Mauerfall: “Guten Morgen, Deutschland!”. Unter “Rambo” Tiedje und “Django” Bartels erreichte das Blatt eine Auflage von über fünf Millionen. Danach CR BURDA (SUPER-Zeitung), BAUER (REVUE), Familia Press, Wien (Täglich Alles). In seinem Buch “Die Wahrheit über den Niedergang einer großen Zeitung” (KOPP-Verlag) beschreibt Bartels, warum BILD bis 2016 rund 3,5 Mio seiner täglichen Käufer verlor. Kontakt: peterhbartels@gmx.de.