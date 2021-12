Von PETER BARTELS | Als Homers Held Achilles sah, wie schön die Amazone Penthesilea war, die er gerade mit seinem Speer in den Hades geschickt hatte, fiel er auf die Knie und weinte. Als Putin neulich die deutsche Verteidigungsministerin Christine Lambrecht in Litauen sah, soll er vor Lachen in seinen Sessel gefallen sein …

Zeus möge verzeihen, aber es war ja auch wirklich ein Bild für die Götter, nicht nur für die auf dem Olymp: Zwei deutsche Soldaten helfen betreten einer älteren Dame mit Hornbrille, erblondetem Haar und blauem Kaschmirschal aus dem Transportpanzer. Dann drohte die Dame allen ernstes ins BILD-Mikro: „Wir müssen Putin ins Visier nehmen!“ Und die wieder längst Rolle rückwärts gewendete BILD lieferte prompt die passende Schlagzeile dazu: 100.000 Soldaten an der ukrainischen Grenze: “Russland läßt die Muskel spielen“.

Unsereiner würde sich nicht wundern, wenn Putin, Herr über 10.000 Atom-Raketen und eine Million Soldaten, die meisten davon per „Tagesbefehl“ auf Heimaturlaub in die sonnige Krim oder so, geschickt hätte, stattdessen dem Rollator-Regiment seiner Kosaken Stöpsel für die Öhris befohlen, dann „ohne Schritt Marsch“ Richtung Westgrenze zu rollen; bekanntlich müssen deutsche Soldaten ja schon in Ermangelung von Munition im Manöver beim „Sturmangriff“ ohrenbetäubend „Peng! Peng!“ keifen, die elf Prozent Flinten-Uschis der Armee erst noch „nach Vorschrift“ in der Kleiderkammer den kugelsicheren BH quittieren …

Lachnummer Politik

Die Schweizer WELTWOCHE stöhnte dazu: „Es braucht jemand nicht Koch zu sein, um zu merken, dass eine Suppe versalzen ist … Aber sollte eine Verteidigungsministerin nicht wenigstens ohne die Hilfe zweier kräftiger Männer aus einem Schützenpanzer aussteigen können?“ Uuund: „Das Bild, das die neue deutsche Verteidigungsministerin Christine Lambrecht kürzlich in Litauen abgab, weckte hingegen vor allem Mitleid…“ Uuund: „Natürlich sollen auch Politiker lachen dürfen, aber sie dürfen die Politik nicht zu einer Lachnummer, das Ernsthafte nicht zur Karikatur verkommen lassen“.

Christine Lambrecht (Anwältin/Dozentin Berufsakademie Mannheim; Handels- und Gesellschaftsrecht) wird nächstes Jahr 57; je nun, nicht jede kann so jung aussehen wie Jane Fonda mit 84! Außerdem haben ja schon ihre zwei Vorgängerinnen, Merkels Schranzen-Schrullen Röschen und Krampe das Rollfeld mit Abrazo und Akopatz blank geputzt. Der „Rest“ prallt offenbar leider an „Mutti“ Scholz Glatze ebenso ab wie er seinerzeit „Mutti“ Merkel am dicken Arsch vorbei ging. Bundeswehr? Sprachschule für Araber und Afrikaner! Ansonsten Kindergarten, Vegan, Moschee, THW, Sanitäter für Corona-Grippe! Und Dütt und Datt diesseits und jenseits des Watt.

Lesben-Frau automatisch Mutter

Immerhin, erfährt unsereiner vom derzeit wieder heftig um Millionen bettelnden, ultralinken Geschichts-Begradiger WikiPedia Erstaunliches. Danach „ist Lambrecht Mutter eines Sohnes und geschieden … Evangelisch … von 2015–2019 war sie sogar mal mit dem ehemaligen SPD-Bundestagsabgeordneten Hans-Joachim Hacker verheiratet“…Von Juni 2019 bis Dezember 2021 Justizministerin… von Mai bis Dezember 2021 auch Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend im Kabinett Merkel … Von 2011 bis 2013 stellvertretende Fraktionsvorsitzende sowie von Dezember 2013 bis September 2017 erste Parlamentarische Geschäftsführerin der SPD-Bundestagsfraktion. Von März 2018 bis Juni 2019 auch Parlamentarische Staatssekretärin beim Bundesminister der Finanzen … Wenn das keine Voraussetzungen für die NATO-Streitmacht Bundeswehr sind, was dann, lieber Achilles?!? Keine Bange, Penthesilia, drei Panzerfäuste hat/hatte sie noch im Köcher:

Panzerfaust 1

Verschärfung des Netzwerkdurchsetzungsgesetzes: Betreiber von Plattformen sollen sich verpflichten, Volksverhetzung, Beleidigungen, Hasskriminalität der Polizei zu melden. Was immer das ist …

Panzerfaust 2

Unverheiratete Väter, deren Vaterschaft mit Geburt des Kindes rechtlich anerkannt ist, sollen nicht automatisch auch sorgeberechtigt sein, sondern nur mit Zustimmung der Kindesmutter…

Panzerfaust 3

Frauen, die zum Zeitpunkt der Geburt eines Kindes mit der leiblichen Mutter verheiratet sind, will Lambrecht „automatisch“ ebenfalls zur Mutter des Kindes machen …

Unternehmen Barbarossa

Hier erfährt der geneigte PI-NEWS-Leser dank Wiki sogar den Strategie- und Schlachtplan von Oma Duck beim Unternehmen Barbarossa, also Ukraine, Wiki: „Lambrecht möchte als Verteidigungsministerin eine ständige Evaluierung (Bestandsaufnahme) der Auslandseinsätze, sodass es jederzeit eine Exit (Aussteiger)-Strategie gibt. Uuund (frei nach Fridericus Rex „Hunde, wollt ihr ewig leben?“): „Das Beschaffungswesen müsse modernisiert werden“. Der alte weisse Mann von PI-NEWS ahnt: Diesmal lachten/lachen sogar die Göttervater Zeus und Jupiter im Chor …

Also fürchte Dich nicht, Präsident Putin, wenn Deutschlands „Oma(Lambrecht)Duck“ in den Krieg gegen Dich zieht. Sie wird mit ihren drei Elektro-Panzern nicht mal bis in die Ukraine kommen … Außerdem hat die Bundeswehr jeden Freitag ab 12 Uhr gewerkschaftlich verordnet „Weekend“ bis montags 7 Uhr. Har? Har? Har? Die Weltkriegs-Generale MacArthur, Montgomery und Rommel sind im Himmel vor Lachen gleich noch mal gestorben … Die Fama berichtet, dass Putin, wieder und wieder gewählter Herrscher aller Reußen, sich das legendäre Foto von Deutschlands General*in Oma Duck in Silber gerahmt auf den Kreml-Schreibtisch gestellt hat. Und lacht und lacht bis der Arzt kommt…

