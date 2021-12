Von PETER BARTELS | „Aber … Aber … Aber …“ orgelte es immer wieder monoton aus dem Doppelkinn von Florian Hahn (CSU), das auch der Ziegenbart nicht mehr kaschieren konnte: “Ich finde Bürgerräte charmant, aber …“

BILD-„Viertel nach Acht“ am Donnerstag, Thema (u.a.) Zwangsimpfung. Die blonde Nena Schink fragt entgeistert nach: „Sie können das also besser entscheiden als die Bürger?“ Das bayerische CSU-Masthähnchen selbstgefällig: „Ja …“, und orgelte dann wie ein defekter Sprech-Automat monoton weiter … „dafür bin ich ’n Stück weit gewählt … ich beschäftige mich Tag und Nacht damit … Im übrigen „ist die Gesellschaft nicht gespalten, nur gestresst!“ Claudine Nierth, von „Mehr Demokratie“ seufzt: „Genau das ist es, was die vielen Bürger stört – die Politik stellt sich über sie.“

Die Dame in Rot will fundamentale Entscheidungen wie Corona-Zwangsimpfungen vom Souverän (ähnlich wie in der Schweiz) vom Wähler entscheiden lassen, nicht von einer Politiker-Clique. Unsereiner ist sicher, dass der „Tag und Nacht“-Politiker Florian Hahn (47) diese Demokratie nicht mal begreifen würde, wenn er eine Maß intus hätte. Wieso auch? Schließlich ist er ja „Experte“. Medizin? „Marketing Fachwirt“, Pressearbeit für Krauss-Maffei (Rüstung). Medizin auch: Erste-Hilfe-Kurs für den Führerschein …

Gottseidank Ralf Schuler

Ralf Schuler, Leiter Parlamentsredaktion BILD, hatte sich durch die 100 Seiten Koalitionsvertrag gequält. Jetzt schlängelte er sich durch das Laber-Labyrinth: „Ein Quell der Erbauung!“ Migration: Legalisieren was Duldung hat … Papiere? Eidesstatt genügt: „Ich bin der ich sein will“… Die Mitte Europas (Deutschland) wird zum Migrations-Magneten … Die Folgen tragen Polen, Griechen, Italiener …

Energiepolitik: Wir steigen aus Kohle, aus Atom aus, hängen in den europäischen Netzen der anderen; es muß längst immer öfter Strom aus der Schweiz, Frankreich, dem Osten gekauft werden… Gas-Kraftwerke? Nur noch kurzfristige Notlösung … Putzige Politik auch am Beispiel Cannabis mit dem (unweigerlich) blühenden Grenzhandel … Beispiel Finanzen: Wir verschieben 60 Milliarden aus dem Corona-Nothilfe-Fonds … kann man machen, nur: Deutschland hat immer Sparen gepredigt und wenn Deutschland jetzt anfängt zu schummeln, warum nicht auch die anderen?! Was in Berlin beschlossen wird, hat Auswirkungen für ganz Europa … Schuler: „Sollte man vielleicht drüber reden, vielleicht (sogar?) mit den Nachbarn“ … Södolfs CSU-Mops Hahn macht die bayerische (etwas verschobene) Raute, hat die ganze Zeit ölig aber dauernd genickt. Natürlich weiß der „Experte“ nicht, das seine CDU/CSU gemeinsam mit Merkel und den Sozis so gut wie alles, wirklich alles eingestielt hat…

Merz – muß die AfD sich jetzt fürchten?

Alexander Kissler, NZZ, der zweitbeste Schweizer (nach Roger Köppel, WELTWOCHE) nach der Schuler-Suada: „Wir wissen jetzt, dass Sie nicht Regierungssprecher werden …“ Schuler, der gelernte DDR-Bürger, legt dankbar noch einen drauf: „Ich hatte angenommen, wir haben die Lektion aus 2015 gelernt …“ Da keuchte Södolfs Bayer vorsorglich dazwischen: „Natürlich ist Merkel eine 1000prozentige Europäerin, aber nicht ohne Fehler, der Fehler damals war, dass wir nicht mit den anderen Ländern gesprochen haben.“ Schuler trocken: Jetzt nehmen wir 25.000 Afghanen auf …

In der Schweizer Weltwoche hatte er am Donnerstag zur Wahl des künftigen CDU-Vorsitzenden einen Kommentar geschrieben: „Die Union wird konservativ sein, oder sie wird nicht mehr sein.“ Und: „Konservativ steht für klüger, nicht für gestern.“ Der neue CDU-Chef heißt Merz (PI-NEWS berichtete). Muss die AfD sich jetzt fürchten? Der alte weiße Mann von PI-NEWS sagt: Nein, solange Merkel und die Hähnchen-Fraktion von Södolf im rotgrünen Sand scharrt …

PI-NEWS-Autor Peter Bartels war zusammen mit Hans-Hermann Tiedje zwischen 1989 und 1991 BILD-Chefredakteur. Davor war er daselbst über 17 Jahre Polizeireporter, Ressortleiter Unterhaltung, stellv. Chefredakteur, im “Sabbatjahr” entwickelte er als Chefredakteur ein TV- und ein Medizin-Magazin, löste dann Claus Jacobi als BILD-Chef ab; Schlagzeile nach dem Mauerfall: “Guten Morgen, Deutschland!”. Unter “Rambo” Tiedje und “Django” Bartels erreichte das Blatt eine Auflage von über fünf Millionen. Danach CR BURDA (SUPER-Zeitung), BAUER (REVUE), Familia Press, Wien (Täglich Alles). In seinem Buch “Die Wahrheit über den Niedergang einer großen Zeitung” (KOPP-Verlag) beschreibt Bartels, warum BILD bis 2016 rund 3,5 Mio seiner täglichen Käufer verlor. Kontakt: peterhbartels@gmx.de.