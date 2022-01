Von WOLFGANG HÜBNER | Vorweg gesagt: Der ukrainische Botschafter in Berlin, Andrij Melnyk, gehört wegen seiner unverschämten Einmischung in innerdeutsche Angelegenheiten unverzüglich dorthin zurückgeschickt, wo er herkommt. Das wäre auch in jedem Staat der Fall, der noch Achtung vor sich selbst hätte. Folglich also nicht in der BRD. Hierzulande kniet man lieber demütig vor denen, die einen mit Dreck bewerfen.

Wer von „deutscher Arroganz und Größenwahn“ redet und eilfertig den deutschen Schuldkomplex instrumentalisiert, weil ein hoher Offizier bei einem Auslandsbesuch einige realistische Bemerkungen gemacht hat, der zeigt, wie wenig Respekt er und die Regierung, die er vertritt, sowohl vor der Meinungsfreiheit wie vor Deutschland haben.

Aber auch die Berliner Ampel-Hampeln haben weder vor der Meinungsfreiheit noch vorm eigenen Volk Respekt. Und Würde und Ehre sind für sie Fremdworte, von denen sie noch nicht mal mehr wissen, wie diese geschrieben werden. Deshalb muss nun Vizeadmiral Kay-Achim Schönbach gehen, aber dürfen all die Opportunisten, Schleimer und Leisetreter in Uniform bleiben.

Jede der in Indien gemachten Äußerungen von Schönbach zu Russland und der Ukraine kann selbstverständlich diskutiert werden, aber keine darunter schadet dem deutschen Ansehen. Und in der Ukraine kann sie nur denjenigen schaden, die im amerikanischen Interesse an der verschärften Eskalation der Konfrontation mit dem Nachbar interessiert sind.

Genau daran sind geradezu lüstern, ja blutgierig interessiert sind seit Wochen fast die gesamten deutschen Medien interessiert. Wer deren Berichterstattung verfolgt, kann sich unmöglich des Eindrucks erwehren, dass viele Lohnschreiber des Machtkartells es gar nicht mehr abwarten können bis zu den ersehnten ersten Schüssen und Toten im russisch-ukrainischen Konflikt. Diese Kriegsgeilheit in einem total pazifizierten Staat, der sich bedingungslos unter dem Atomschirm der USA verkriecht, hat etwas zutiefst Perverses. Es ist deshalb auch sehr passend, dass es die vaterlandsverachtenden, fast vollständig ungedienten Grünen sind, die politisch am aggressivsten den Takt schlagen gegen Putin und Russland.

Da gehört es sich natürlich überhaupt nicht, wenn Schönbach russische Invasionsabsichten als „Nonsens“ bezeichnet und keine Illusionen über den künftigen Verbleib der Krim in der Russischen Föderation hegt. Besonders empörend finden es die Ampel-Hampeln und die verbalen Kriegstreiber in den Medien, dass der bekennende Katholik Schönbach die Russen auch noch als christliche Nation würdigt. So einer muss weg, ganz schnell. Der Vizeadmiral, offenbar ein realistischer Mann, kennt die Regeln im „besten Deutschland, das es je gab“, und ist zurückgetreten. Doch dieser Rücktritt ist zugleich ein öffentlicher Tritt gegen jene Vasallen, die sich selbst demütigen und leider auch das deutsche Volk.

