Von PETER BARTELS | Lachen? Weinen? Sie greinen lieber, schleichen auf der Mainstream-Schleimspur: Der neue Chef-Virologe der Bayern, die HH-Motten-Pest, die Wichtel-WELT, die STERN-Schnuppe, die Deutschlandfunk-Faker: Ein junger Fußballstar hat sich gegen Corona spritzen lassen und liegt jetzt flach: Herzbeutel-Entzündung!

Der Erdinger Max, einer der „Glorreichen Sieben“ vom Gesunden Menschenverstand, hat lang und breit auf Journalistenwatch, dem tapferen Mitkonkurrenten von PI-NEWS, notiert, was längst alle ahnen, fürchten, wissen:

„Die europäische Arzneimittelagentur EMA notiert nach einem Jahr Massen-Gentherapie mit mRNA-„Impfstoffen“ einen Anstieg von 924 Prozent bei Herzmuskel-Entzündungen (Myokarditis) – und bei Herzbeutel-Entzündungen (Perikarditis) sogar einen Anstieg um 1480 Prozent.“

Reden wir mal nicht von schweren Menstruationsbeschwerden, Gürtelrosen, Gesichtslähmungen … Jouwatch-Erdinger zitiert weiter: „Vor diesem Hintergrund erhalte die anhaltende Debatte um die Einführung einer Impfpflicht in Österreich und Deutschland endgültig eine monströse, verbrecherische Dimension, wie ein (natürlich!!) „inexistenter“ Experte für Menschheitsverbrechen kommentierte.“

„Hochgradig beschissen“

Name der armen Bayern-Sau, die jetzt wochenlang flach liegt, aus eben dieser Sorge um sein eigenes Herz zum Impfverweigerer „mutierten“ Joshua Kimmich (26) brutal recht gibt: Bayerns Außenverteidiger Alphonso Davies (21). Trainer Julian Nagelsmann, offenbar per Fern-Uni Hagen zum Top-Virologen gereift, zu Springers WELT-Wichteln: „Es gibt unterschiedliche Auslöser für eine Herzmuskel-Entzündung … Oft ist es eine gewisse Viruslast im Körper, das kann Corona sein, kann aber auch ein grippaler Infekt sein oder alles Mögliche…Natürlich ist die Wahrscheinlichkeit in diesen Tagen gegeben, dass es von Corona plus sportlicher Betätigung kommt. Aber wir wissen es nicht zu hundert Prozent … Fakt ist: Er hat es, und das ist bescheiden bis beschissen bis hochgradig beschissen.“

Als wenn Corona je was anderes als Grippe mit neuen Namen wie Delta oder Omicron gewesen wäre. Und so eiert die Hamburger STERN-Schnuppe ebenso greinend: „Alphonso Davies wird mehrere Wochen ausfallen… Erst fehlte er wegen Covid-19, jetzt hat er vielleicht mit einer Folgeerkrankung zu kämpfen“ ... Die Faker vom Deutschlandfunk knirschen ins gleiche Horn: „Ob die Herzmuskel-Entzündung bei Davies zu 100 Prozent auf Corona zurückzuführen sei, könne er („Virologe“ Nagelsmann) nicht sagen. „Die Wahrscheinlichkeit ist aber gegeben, dass es von Corona kommt“.

Wildecker Herzbuben …

Natürlich wiegelt auch die Hamburger Motten-Pest folgsam ab: „Die Myokarditis sei nach einer Nachuntersuchung festgestellt worden … Ob die Erkrankung bei Davies zu 100 Prozent auf Corona zurückzuführen sei, könne er („Virologe“ Nagelsmann) nicht sagen, „die Wahrscheinlichkeit ist aber gegeben, dass es von Corona kommt“.

Vielleicht singen die „Wildecker Herzbuben“demnächst bei Gottschalks nächstem „Wetten, dass“-Comeback sogar ihren Hit etwas anders: „Bayerns Herzilein / Du musst nicht traurig sein / Ich weiß, du spielst nicht gern allein / Schuld war doch nur das Coronalein …“

Falls das dicke Duo aus der Gruppe der Gefährdeten (75/67) dann nicht doch der Corona-Blitz beim Sch… erwischt hat. Wenn hoffentlich nicht, natürlich nur mit Masken von Frau Ex-Gesundheitsministerin Jens Spahn. Sein Mann hat angeblich noch die Garage voll davon …

PI-NEWS-Autor Peter Bartels war zusammen mit Hans-Hermann Tiedje zwischen 1989 und 1991 BILD-Chefredakteur. Davor war er daselbst über 17 Jahre Polizeireporter, Ressortleiter Unterhaltung, stellv. Chefredakteur, im “Sabbatjahr” entwickelte er als Chefredakteur ein TV- und ein Medizin-Magazin, löste dann Claus Jacobi als BILD-Chef ab; Schlagzeile nach dem Mauerfall: “Guten Morgen, Deutschland!”. Unter “Rambo” Tiedje und “Django” Bartels erreichte das Blatt eine Auflage von über fünf Millionen. Danach CR BURDA (SUPER-Zeitung), BAUER (REVUE), Familia Press, Wien (Täglich Alles). In seinem Buch “Die Wahrheit über den Niedergang einer großen Zeitung” (KOPP-Verlag) beschreibt Bartels, warum BILD bis 2016 rund 3,5 Mio seiner täglichen Käufer verlor. Kontakt: peterhbartels@gmx.de.