Ursprünglich sollten Anfang Januar ein paar dutzend Patrioten der Jungen Alternative Sachsen-Anhalt in Questenberg zusammenkommen, um den Vorträgen von Stefan Möller, MdL (Thüringen) und Dr. Maximilian Krah, MdEP, zu lauschen. Wegen „der Regeln“ kamen dann „lediglich“ zusammen: Frank Pasemann, Oberbürgermeisterkandidat für die AfD in Magdeburg und vormaliger MdB, Andreas Kalbitz, Mitglied der AfD-Fraktion im Brandenburger Landtag, Daniel Haseloff, Mitglied des Landesvorstandes der AfD in Thüringen. Moderator Johann-Felix Baldig sprach mit ihnen über die Ampel, die so genannte Pandemie und die Lage der AfD und ihr Verhältnis etwa zu den Freien Sachsen. (Till Röckes Roman Schlund, „Die Nation vereint, was das Volk im Geraune trennt“, der im Podcast Erwähnung findet, ist hier zu beziehen)