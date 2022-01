In Österreich ist sie beschlossen, in Deutschland will der Bundestag kommende Woche darüber diskutieren: Die Impfpflicht. Klar ist: Das Thema polarisiert die Menschen und wird wohl noch für einige Auseinandersetzungen sorgen. Einen ersten Vorgeschmack gab es jetzt in Ulm, wo Mitarbeiter im medizinischen Dienst bereits massiv unter Druck gesetzt werden. Wie genau, erfahren Sie in COMPACT.Der Tag am 21. Januar. Und damit herzlich willkommen zu den wichtigsten Nachrichten des Tages. Das sind einige der Themen:

Kasper gegen Kretschmer – Warum diese Zittauer an ein gutes Ende glauben

Unter Druck – Ein seltsamer Brief in einem Ulmer Krankenhaus

Entscheidung in Wien – Der Tag, an dem die Impfpflicht kam

Spritze oder Knast? – Freddy Ritschel kann endlich mal beruhigen

Das Letzte – Untreue: Muss die Grünen-Führung jetzt in den Knast?