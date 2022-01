Hunderttausende demonstrieren in ganz Deutschland seit Monaten gegen eine Impfpflicht. Doch nun scheint es, als wollte die Politik den umstrittenen Plan tatsächlich durchsetzen. Am Mittwoch beriet erstmals der Bundestag über das Thema. Abgestimmt wurde noch nicht – es ging, zunächst, um eine Orientierung. Das bedeutet: Die Bundesregierung wollte abklopfen, ob der Zwang zur Spritze überhaupt mit einer Mehrheit rechnen kann. Auf der Straße gab es unterdessen Proteste. Die Einzelheiten erfahren Sie in COMPACT.Der Tag am 26. Januar. Und damit herzlich willkommen zu den wichtigsten Nachrichten des Tages. Das sind einige der Themen:

Impfpflicht – So lief der Protest vor dem Bundestag

Wahl in Frankreich – Wird Éric Zemmour der neue Stern der Rechten?

Lockdowns – Der lange Schatten der Schulschließungen

Ukraine-Krise – Die seltsame Karriere eines Angriffstermins

Das Letzte – Max Otte: Rettet der Präsidentschaftskandidat die AfD?